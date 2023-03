As profissões do futuro

Avanços tecnológicos e mudanças de comportamento na sociedade fazem com que o mercado de trabalho esteja em constante movimento e novos conhecimentos sejam demandados dos profissionais. Entre eles está o aprofundamento sobre temas ligados à sustentabilidade. Um levantamento no Google Trends revelou que a busca pelo assunto ESG (Environment, Social and Governance, na sigla em inglês) cresceu mais de 1200% no Brasil entre 2021 e 2022. O Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, divulgado pelo Senai que projeta o mercado de empregos industriais no País, também indica que a área de meio ambiente é a segunda com maior previsão de crescimento no número de vagas nos próximos anos, chegando a 16%.

O controller logístico

Outro setor que também deve crescer é o da logística. Um estudo recente do Insider Intelligence reportou que até 2025 o mercado de e-commerce deve dobrar de tamanho em comparação a 2019, com as vendas online atingindo US$ 7,4 trilhões. As funções de Analista de Logística e Controller Logístico, cujos salários giram em torno de R$ 6 mil, são algumas das mais procuradas atualmente.

Inverno será ameno

Os modelos de clima que fazem projeções para meses à frente indicam, neste momento, que o inverno deste ano deve ter temperatura acima da média na região Sul, segundo o presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner. O fenômeno não é o mais desejado para os lojistas, especialmente aqueles que trabalham no segmento de vestuário. O frio deve começar junto com a temporada de outono-inverno 2023, que inicia no dia 20 deste mês. Em tempo: não seria cedo demais para esta previsão?

R$ 1 bi em vendas

A Track&Field, que oferece artigos esportivos, lifestyle, moda praia, calçados e acessórios, atingiu em 2022 pela primeira vez R$ 1 bilhão em vendas na sua rede de lojas, aumento de 25,7% sobre 2021. O lucro líquido ajustado chegou a R$ 100 milhões, crescimento de 32% em relação ao ano anterior. A empresa tem hoje 334 lojas, sendo 44 próprias, 10 outlets e 290 franquias e está presente em 145 cidades e 25 Estados.

Gramado sustentável

Referência no turismo, Gramado começa a trilhar novos caminhos no tema sustentabilidade E para isso promove nesta terça e quarta-feira na Sociedade Recreio Gramadense a 1ª edição do Líderes Sustentáveis, que traz em sua programação mais de 20 profissionais renomados compartilhando seu conhecimento em 14 palestras e 3 painéis de debate. Seu propósito é despertar nas lideranças de todos os setores o entendimento da importância de temas atuais como Sustentabilidade e ESG (ambiental, social e governança).

A CDL Jovem do RS

A CDL Jovem do Rio Grande do Sul realiza dia 25 de abril um encontro no Hotel Plaza São Rafael de Porto Alegre para debater gestão de projetos, finanças e pessoas, integrante do calendário da Federação Varejista do RS. Atualmente, estão ativas as CDLs Jovem em Bento Gonçalves, Carazinho, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Sapiranga e Vacaria. Farroupilha deve ser a próxima cidade a contar com a estrutura jovem.

Mulheres donas de negócios no País

Dos 20,6 milhões de empresas ativas no País, 8,4 milhões contam com mulheres como donas ou sócias majoritárias, equivalente a 40,5% do total de empreendedores brasileiros, segundo o levantamento Perfil da Empreendedora Brasileira da Serasa Experian. Logo, a participação de mulheres empresárias à frente de negócios de grandes marcas do segmento de franquias que movimentam milhões já não é tão pequena, considerando o faturamento médio mensal por unidade de R$ 20 mil a R$ 275 mil.