CMPC e a monocultura

A diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da CMPC, de Guaíba, Sharon Bicca Treiguer, escreve a propósito de opinião do médico José Valdai de Souza, de Porto Alegre, reproduzida nesta coluna sobre medidas de cuidados para evitar a monocultura. Na carta, ela apresenta alguns dados referentes às operações florestais da empresa "que ratificam nossas boas práticas de manejo florestal, respeito e preservação dos recursos naturais de nosso Estado". Em quatro tópicos:

1. A fauna e a flora

Mais de 40% das áreas administradas pela CMPC no Rio Grande do Sul são compostas por vegetação nativa, uma extensão de aproximadamente 200 mil hectares. As áreas de plantio e de conservação da empresa juntas abrigam cerca de 640 espécies diferentes de fauna e flora, incluindo espécies endêmicas (únicas na região).

2. Reserva particular

A empresa mantém a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Barba Negra, situada no município de Barra do Ribeiro (RS), com 55 km de extensão, e cerca de 2.379 hectares. A reserva possui mais de 800 hectares de vegetação em estágio avançado de regeneração. Os estudos realizados no local encontraram 203 espécies de aves, sendo 10 em risco de desaparecer.

3. Áreas degradadas

Uma das atividades realizadas pela CMPC é a restauração de áreas degradadas, em que são colhidas mudas de vegetação nativa que crescem em meio aos nossos plantios de eucalipto. Essas pequenas plantas passam por um período de manejo, em que são transportadas para um viveiro, catalogadas e tratadas até estarem prontas para o novo plantio, fazendo uma regeneração de área nativa.

4. Normas internacionais

Nosso plantio produtivo de eucalipto respeita rígidas normas internacionais de manejo florestal, que garantem uma cadeia sustentável, ética e ambientalmente responsável.

Festival Pintou mulher

A Suvinil, marca de tintas decorativas da BASF, anuncia o Festival Pintou Mulher para oferecer uma agenda completa de conteúdos que acontecem ao longo de todo o mês de março, de forma 100% gratuita e com atividades presenciais e online. Trata-se de iniciativa de apoio e valorização da atuação feminina em todos os setores, de forma independente e igualitária.

Refeições por salgados

Os brasileiros, sobretudo das classes D e E, trocam refeições completas no almoço fora de casa por salgados, como coxinhas, esfihas e salgados de pacote, segundo pesquisa realizada pela Kantar, que aponta como principais motivos da troca a inflação e a crise econômica. O estudo entrevistou 4 mil pessoas em todas as regiões do Brasil.

Inteligência profissional

O Pucrs Online promove dia 20 deste mês, em parceria com o UOL EdTech, o curso gratuito "Jornada da Inteligência Profissional - O conceito que vai alavancar sua carreira em 2023". As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 pelo site. A certificação conta com três aulas online.

Troca de geladeiras por novas

A CEEE Grupo Equatorial estará até esta quinta-feira, entre as 9h e 17h, com o projeto E Comunidade no bairro Mário Quintana, Zona Norte de Porto Alegre para cadastramento ao sorteio de substituição de geladeiras antigas por novas, que acontecerá dia 16, às 12h. Para participar, basta apresentar documento de identidade, CPF e conta de energia. Na ocasião, ainda será possível trocar lâmpadas por outras mais eficientes, no limite de cinco unidades por cliente cadastrado.