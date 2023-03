IG do chocolate Gramado

A Capital Nacional do Chocolate Artesanal, Gramado, será palco para discutir os produtos com Indicação Geográfica (IG) de 17 a 21 de maio na 6ª edição do Connection Terroirs do Brasil. Atualmente, a Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado (Achoco) busca o registro junto ao INPI. Seu presidente e CEO no Chocolate Lugano, Augusto Schwingel Luz, será um dos palestrantes no painel “Quando o Produto se Torna o Destino". A iguaria auxiliou na transformação da cidade quando a família Prawer decidiu produzir artesanalmente o doce, inspirado em uma viagem a Bariloche, na Argentina. Ao longo dos anos, o setor cresceu e foi ganhando destaque pelo processo dos insumos e a qualidade do trabalho desenvolvido artesanalmente.

Como acontece no vinho

A Indicação Geográfica (IG) e suas variantes Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO) são reconhecidas pelo INPI. Elas traduzem as especificações dos respectivos produtos, ambiente, solo, clima, método de elaboração, entre outras. No RS, tem IG o arroz produzido no Litoral Norte Gaúcho, já há três IGs de queijos serranos artesanais e a IG com a DO para vinhos do Vale dos Vinhedos – variedade Merlot para tintos e Chardonnay para brancos.

Churrasco para mulheres

A chefe Clarice Chwartzmann começa amanhã uma temporada especial do Curso Churrasco Só Para Mulheres cujo objetivo é desmitificar e simplificar a arte do assado para o público feminino. Em 10 anos, ela já certificou mais de 2 mil. O primeiro será no Espaço A Brasa no Passo da Areia em Porto Alegre a partir das 18h30min. Como em 2022 terá apoio da Associação Brasileira de Angus com inscrições pelo telefone (51) 98973-9898. As vagas são limitadas e custam R$ 350.

Energia solar fotovoltaica

A Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) no RS registrou, quinta passada (09), o momento histórico da entrada em funcionamento do seu próprio sistema de geração de energia elétrica com 50 painéis fotovoltaicos. Instalado por empresa associada, o sistema foi formalmente ligado à rede da RGE e passou a registrar a produção de energia no início da manhã.

Os postos da Rede Farroupilha

Maior revendedora oficial da Ipiranga no sul do Brasil, com 38 postos de combustíveis, a Rede Farroupilha firmou parceria com a Ecoreal, especialista em práticas socioambientais e ESG, para qualificar seus profissionais. Da parceria surgiu o programa inédito Gerente Sustentável, que orienta o staff sobre o tratamento correto de resíduos, como evitar desperdício, workshops de boas práticas, entre outras ações. O projeto visa potencializar a preservação e o desenvolvimento ambiental da rede de postos, com atitudes que desempenhem impactos positivos para o meio ambiente.