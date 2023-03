Os crimes virtuais em pauta

Os crimes virtuais nunca estiveram tão em pauta nas organizações como hoje. De cada 10 empresas no Brasil, 8 afirmam que investirão em segurança cibernética, o equivalente a 80% conforme a pesquisa "Global Digital Trust Insights Survey". Muito dessa mentalidade deriva da grande exposição digital e das obrigações impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que exigem que as corporações adotem nova postura frente ao uso de dados pessoais e sensíveis dos seus titulares.

Maior atenção à saúde

No mês da mulher, a ADP Brazil Labs reforça seu compromisso com o bem-estar das suas colaboradoras. Após a ampliação da sede em Porto Alegre, com investimento de R$ 4,5 milhões, a empresa passa a ter um espaço exclusivo para o atendimento de saúde dos seus mais de 500 funcionários e, consequentemente, maior estrutura para o público feminino.

Gramado em Lisboa

Foi um sucesso a participação de Gramado (RS) na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que encerrou domingo passado, representada pelo prefeito Nestor Tissot, pela secretária Rosa Helena Volk, e pela turismóloga Bárbara Konrath. "Fomos lá com a Brocker Turismo, fechamos parceria com a B my Travel para venda de pacotes, estamos em negociações com a agência de viagens Soltrópico e agendaremos um famtour com a TAP para os profissionais do turismo conhecerem in loco nossa cidade", conta a secretária.

Exportações de carne

As exportações de carne bovina brasileira registraram queda de 16% em fevereiro, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). Ela decorre da suspensão, desde 23 de fevereiro, da sua comercialização para a China, quando houve a confirmação da doença da "vaca louca" em um boi de 9 anos no estado do Pará. E a China representa cerca de 60% do total da exportação brasileira. Mas ela deverá retornar no final de março.

Novidades no cardápio

Além dos clássicos da típica culinária dos imigrantes italianos, o Galeto Mamma Mia do Cais Embarcadero de Porto Alegre chegou para oferecer pratos exclusivos a la carte. É o que ele se propõe a partir deste mês, apresentando quatro novas opções no cardápio.

Sábado Solidário volta

O tradicional "Sábado Solidário", campanha da Rede de Bancos de Alimentos do RS, voltará a acontecer neste sábado, em 19 cidades gaúchas. Voluntários e parceiros se mobilizarão para levar mais alimento, saúde e esperança para mais de 900 entidades e famílias atendidas pelos Bancos de Alimentos no Estado.

O Sindaergs faz 44 anos

Fundado em 6 de março de 1979, o Sindicato dos Administradores do RS (Sindaergs) teve participação em diversas lutas pelos interesses da categoria e oferece diversos benefícios aos associados, como plano de saúde Unimed e odontológico, auxílio em homologações, descontos com empresas parceiras, cursos e palestras de qualificação e aperfeiçoamento profissional.

Piccadilly lança Conforto Encoraja

A calçadista gaúcha Piccadilly lançou nesta quinta-feira seu posicionamento voltado ao protagonismo feminino, "Conforto Encoraja". O evento oficial ocorreu no Shopping Ibirapuera (SP) e contou com a presença da CEO Cristine Grings Nogueira e do Head de Franquias, Marcos Finokiet. A marca dobrou o número de franquias no Brasil em 2022 e tem uma série de iniciativas voltadas à valorização das mulheres. A campanha traduz o DNA da marca, que alia o conforto dos calçados ao encorajamento nos passos daquelas que caminham com determinação. A Piccadilly também pretende totalizar 25 lojas licenciadas no exterior em 2023.