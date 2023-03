Como evitar a monocultura

Seria importante que a CMPC de Guaíba plantasse pequenos capões no meio das matas de eucaliptos ou outra monocultura, com plantas nativas e frutíferas e arbustos, para manter a fauna e a flora. Caso contrário é isso que estamos observando, a diminuição da fauna e da flora e seca dos mananciais de água, escreve o médico José Valdai de Souza de Porto Alegre. E destaca: "os diretores da empresa e agrônomos precisam usar a cabeça, pensar no amanhã". Ele cita ainda, a propósito, o ditado chinês que diz: "os tolos e ignorantes insistem em olhar para a ponta do dedo e não para onde o dedo aponta".

Nova sede da Bona

A Bona Imóveis, administradora de condomínios e locações no bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre, está em pleno vapor na construção de sua nova sede própria, na rua Eudoro Berlink, 979, bem próxima da sede atual, hoje na rua Carlos Trein Filho, 257. A empresa atua no mercado da Capital desde 1991, sendo agora gerida pela segunda geração, onde a juventude, inovação e empreendedorismo se unem, melhorando todos seus procedimentos.

Encontro feminino

O Sindicato dos Corretores de Seguros do RS (Sincor-RS) promove, no dia 24 deste mês, o 12º Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros, no Centro de Eventos da Fecomércio, no Bairro Anchieta, em Porto Alegre. É um evento pioneiro no mercado segurador brasileiro, dedicado só para mulheres. O primeiro aconteceu em 2003, em Porto Alegre, com 200 participantes. Agora, são esperadas 500.

O amor pela cozinha

A Fritz & Frida, marca exclusiva do grupo Delly's, lançou uma campanha em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A ação tem como objetivo valorizar as mulheres que transformam o seu amor pela cozinha em profissão, tendo como mote a "#CozinhaComAfeto". Ao longo do mês de março, três mulheres contarão suas histórias, buscando inspirar outras apaixonadas pela gastronomia. A campanha conta com peças visuais e vídeos para as redes sociais e canais oficiais da marca. Os materiais podem ser vistos nos perfis oficiais da Fritz & Frida no Instagram e no YouTube Shorts.

Lançamento da coleção inverno

O Golden Center Shopping das Fábricas de Farroupilha (RS) recepciona até esta sexta-feira clientes e guias para o lançamento da coleção de inverno 2023. Seu objetivo é aquecer as vendas e apresentar as tendências para a estação fria do ano. A expectativa dos fabricantes é de que as vendas no evento superem 20% do realizado no ano anterior. "Além de oferecer mais de 60 marcas num vasto mix de produtos, o grande diferencial é que os lojistas agora podem comprar direto do atacado e da produção", afirma a gerente Sabrina Portolan. O Golden Center é o único shopping de fábricas do Sul do País e iniciou as atividades com 30 fabricantes, em 2014.