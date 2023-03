Só 20% de mulheres na Tecnologia da Informação

Pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revela que a presença de mulheres no mercado de Tecnologia da Informação (TI) cresceu 60% nos últimos cinco anos. Contudo, mesmo com os avanços, segundo a pesquisa, as profissionais femininas ainda representam apenas 20% do total da mão de obra do segmento no País. Diante desse cenário, empresas passaram a investir nessas profissionais, com programas de vagas afirmativas, captação e retenção de talentos, além de outras iniciativas direcionadas para desenvolver e evoluir a presença de mulheres no mercado de tecnologia.

Dia da Mulher Flowork

A Flowork, empresa que loca escritórios mobiliados e compartilhados, irá homenagear e incentivar negócios comandados por mulheres amanhã, no Dia da Mulher, oferecendo de graça as quatro salas de reunião do coworking em Porto Alegre e Curitiba, duas em cada cidade. O serviço inclui recepção, copa, ar condicionado, internet e telefonia e vale para reuniões de até 1 hora mediante apresentação do contrato social. Reservas pelo (51) 3017.1300 (Porto Alegre) e (41) 3052.9500 (Curitiba).

DI Paolo festeja 29 anos

O Di Paolo completa neste mês 29 anos de história no mercado, oferecendo o melhor da autêntica culinária típica da imigração italiana na serra gaúcha. Para celebrar esta data, o grupo irá ofertar 29% de desconto para a Sequência Di Paolo, nas unidades do Rio Grande do Sul, até o dia 31 do mês durante o jantar, mediante reserva.

Como mitigar os riscos

O Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - Factoring do RS (Sinfac RS) promove reunião às 18h de amanhã, em Porto Alegre, para debater o tema "Mitigação de riscos na concessão e recuperação de crédito em cenários de crise". "Vamos debater as medidas efetivas para credores dentro da Recuperação Judicial", diz o presidente Marcio Aguilar.

Mais 7 anestesiologistas

Sete médicos concluíram o Programa de Residência do Centro de Ensino e Treinamento do SANE de Porto Alegre. Eles se juntaram aos mais de 220 já formados pela instituição desde seu começo em 1969. A especialização dura três anos e é acompanhada pelos médicos do serviço.

Recorde de geração de energia solar

A geração de energia solar bateu o recorde no Brasil, em janeiro, segundo a Absolar. Caxias do Sul com 70 MW lidera o ranking de municípios gaúchos, seguida por Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Santa Maria com 40 MW. Outros 35 municípios gaúchos também garantiram o recorde de geração de energia fotovoltaica no mesmo período. Desde 2012, o Brasil não atingia um número tão alto em geração distribuída. Ainda em janeiro, a geração de energia solar fotovoltaica tornou-se a segund maior fonte da matriz elétrica do Brasil após a hidro, com 23,9 gigawatts (GW) de potência instalada.