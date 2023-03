Ovos de chocolate de Páscoa

Depois de dois anos de pandemia que levaram à desaceleração do consumo de ovos de Páscoa, esses itens começam a mostrar uma retomada de crescimento. A expectativa, segundo a Kantar, empresa de pesquisa de mercado, é a manutenção da tendência de aumento num cenário de retorno à rotina social e dos encontros em família e amigos. E com destaque para os itens artesanais (caseiros e feitos sob encomenda) para equilibrar o bolso, já que seu preço médio por quilo é de R$ 132,00 ante R$ 183,00 dos industrializados. A propósito, os ovos de chocolate artesanais já representam quase a metade do volume consumido durante a Páscoa pelos brasileiros.

Convênio da FMP e OAB

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP)e a OAB/RS firmaram convênios para fomentar a capacitação dos advogados gaúchos com a concessão de grandes descontos e bolsas de estudos. Para advogados autodeclarados negros ou pardos, serão concedidas bolsas de estudos - integrais e parciais. Os advogados jovens e experientes também serão beneficiados.

Doação de kits de cozinha

Após a chegada de uma série de donativos de primeira necessidade, como roupas, lonas e alimentos, os moradores atingidos pelas fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo encontram, ainda, dificuldade em contar com utensílios de cozinha para o preparo das refeições. Maior produtora desses produtos no Brasil, a Tramontina realizou a doação de mais de mil kits contendo talheres mistos, talheres para crianças e facas entre outros.

O Fundopem da Irrigação

Discutir e apresentar às entidades o Fundopem da Irrigação - uma proposta que prevê incentivos fiscais aos produtores rurais para investimentos na implantação ou ampliação de sistemas de irrigação em especial nas culturas de milho e soja - esta será uma das ações que o Simers fará durante a Expodireto Cotrijal, que acontece a partir desta segunda até sexta-feira em Não-Me-Toque. A proposta elaborada pela Sindicato já foi apresentada ao governo Eduardo Leite para auxiliar no impacto provocado pela estiagem.

Mais imóveis de alto padrão

A venda de imóveis de Médio e Alto Padrão (MAP) registrou um crescimento de 81% no período de janeiro a outubro de 2022, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). O que representa 29,8% de todos os imóveis vendidos no País.

A capacitação em tecnologia

A gaúcha Atitus Educação apresentou semana passada a ENTER Tech Edu, startup focada na capacitação de jovens para o mercado de tecnologia. A Edtech oferece cursos online e gratuitos para capacitar os estudantes. Em 2023, serão 18 mil vagas em diferentes cursos, 6 mil delas já disponíveis para inscrição. Segundo a Brasscom, entidade das empresas do setor, o Brasil terá até 2025 uma demanda de 800 mil profissionais da área.

Uma aula prática de julgamento

A Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) realizará uma sessão de julgamento em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Será nesta terça- feira, às 9h30min, no Teatro do Prédio 40. O caso trata de uma tentativa de homicídio, ocorrida em Porto Alegre, em 18 de julho de 2019. O plenário contará com a presença da Juíza Titular da 4ª Vara do Júri, Cristiane Busatto Zardo, sete jurados, advogados do réu e do representante do Ministério Público. A iniciativa faz parte de uma parceria inédita firmada entre a Escola de Direito da Pucrs e o TJRS, e é mais uma oportunidade para que os estudantes vivenciem a prática da profissão ao longo de todo curso.