O Boulevard Encantado

À frente da construção do Boulevard Encantado, próximo ao Cristo Protetor, em Encantado, a Ducatti Engenharia, de Porto Alegre, especializada na execução e administração de obras, está em ritmo acelerado. Atuando há 35 anos na construção civil, seu foco são projetos inovadores. Com investimento, até o momento, de R$ 16 milhões, e entrega prevista para novembro de 2023, o Boulevard terá um Centro Comercial que contará com 23 lojas de diversos segmentos, solarium gastronômico e praça de alimentação. Também está previsto o Espaço Multiverso, com cinema, galeria de artes e ambiente para eventos festivos, corporativos e educativos.

Corrida pela reciclagem

Coletores de materiais recicláveis e estruturas de madeira e alumínio reutilizáveis são algumas das ações da corrida de rua Go Green Eco Race. Patrocinado pela Braskem, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o evento será dia 02 de abril, com largada na Rótula das Cuias. Os copinhos de água coletados serão enviados para cooperativas de reciclagem da Capital.

Livro digital há 30 anos

Há exatos 30 anos surgia o primeiro livro digital. Ao contrário do streaming, essa mídia empacou, atingindo somente 20% de público nos EUA, 15% na Europa e meros 4% no Brasil. Essa foi uma das pouquíssimas inovações para a qual as pessoas deram uma "banana". Por que? Porque o livro possui presença perene e senso de pertencimento em duas vias, do leitor para o livro e do livro para o leitor, segundo o escritor R. Colini.

A Alliance One Brasil

Gigante global do tabaco, a Alliance One Brasil apresenta em Pouso Novo sua nova planta de compra em Santa Catarina. A companhia já mantém uma fábrica modelo na cidade catarinense de Araranguá. Com 15,5 mil produtores associados e geradora de 3,5 mil empregos, o investimento de R$ 36 milhões vai aproximar ainda mais a empresa do produtor. No RS, suas operações ficam em Venâncio Aires e Passo do Sobrado.

Os preços do Big Mac

Onde é vendido o combo do Big Mac mais caro e o mais barato do Brasil?. O mais barato fica em Brasília e o mais caro na região de Campinas (SP). A diferença de preços entre as cidades chega a R$ 9,20. Já nas médias estaduais Santa Catarina tem a menor média e o Pará a maior.

Tramontina inaugura novo centro

A Tramontina acaba de inaugurar o novo Centro de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPeD), construído para atender com exclusividade as demandas da fábrica de materiais elétricos. Localizado em Carlos Barbosa, o local reúne sete modernos laboratórios, que ocupam uma área construída de 2 mil m2. Com a nova estrutura, a empresa amplia sua capacidade de inovação e o padrão de qualidade, confiabilidade e precisão dos produtos destinados às instalações elétricas, conforme as necessidades de mercado.