Marcas próprias no varejo

O mercado varejista está sempre na busca de destaque em meio à concorrência, e as marcas próprias têm se mostrado uma alternativa bastante eficientes para atrair e fidelizar clientes. Nos últimos anos, os produtos exclusivos têm ganhado espaço nas prateleiras de supermercados e lojas de diversos segmentos. Especialistas apontam que essa tendência pode trazer grandes benefícios para o varejo, como maior lucratividade, fidelização de clientes e margens mais altas. Afinal, uma pesquisa feita pela NielsenIQ mostrou que itens exclusivos já estão presentes em 34% das casas brasileiras.

Uma startup para RHs

Criada em 2021 para ajudar os RHs das empresas a gerir melhor os benefícios corporativos e os colaboradores a ter uma visibilidade completa de sua remuneração total, a HRtech gaúcha Tutto planeja expandir sua presença em todo o país e dobrar de tamanho neste ano, saltando de 13 mil colaboradores ativos gerenciados para mais de 25 mil até o final do ano. Essa expansão está sendo viabilizada por um investimento anjo recebido no valor de R$ 2 milhões.

Metas ousadas da Fortus

Com portfólio de serviços nas áreas contábil, de finanças, RH, auditoria e tributária, a Fortus Group de Porto Alegre projeta expandir até o fim deste ano seu faturamento em 40% e sua carteira comercial em 50%, atingindo todos os estados do Brasil. Além disso, ela pretende aumentar o mix de produtos e soluções do grupo, com um terço de seus clientes utilizando três ou mais expertises nos segmentos onde atua.

Vinhos da Spaccio RAR

O famoso Terraço Itália de São Paulo volta a sediar os clássicos wine dinners em parceria com grandes nomes do mundo vitivinícola. E recomeça dia 7 deste mês, com quatro vinhos da coleção do Spaccio RAR, marca do grupo gaúcho Randon. Na entrada, será servido o espumante RAR Nature, produzido com uvas das variedades Pinot Noir (50%) e Chardonnay (50%), cultivadas na região de Vacaria (RS).

Última prestação da Itaipu

A Itaipu Binacional quitou nesta terça-feira as últimas parcelas da dívida contraída para a construção da hidrelétrica, há quase 50 anos, e tornou-se uma empresa amortizada. Os últimos pagamentos foram destinados à Eletrobras e ao BNDES e somam US$ 115 milhões. A liquidação da dívida foi celebrada em uma cerimônia oficial no Edifício da Produção da usina.

Sem aniversário do golpe

O Exército decidiu não fazer neste ano a leitura da Ordem do Dia sobre o aniversário do golpe militar, em 31 de março. A decisão é do comandante general Tomás Paiva, que tem dito aos seus subordinados que o momento é de "retomada da confiança" e busca de pacificação.

A receptação de celular

O Pop Center Porto Alegre retomou as capacitações internas e, hoje, às 15h, o treinamento terá a presença do secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública de Porto Alegre, Luiz Zottis, que falará sobre receptação de celulares e consequências jurídicas. A palestra faz parte de uma série de treinamentos sobre segurança no Pop Center.

Flauta Mágica de Mozart na praça

A praça Gustavo Langsch, no bairro Bela Vista de Porto Alegre, será palco do espetáculo A Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Composta por seis músicos, seis solistas e o regente, o maestro alemão-polonês Adam Luzian Szmidt, a gaúcha Eco Ópera busca gerar oportunidade de interação com a natureza através da cultura, e tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. A adaptação do roteiro fica por conta de Hique Gomez. Os espetáculos serão apesentados nos dias 23 e 24 deste mês.