Mais uma queijaria gaúcha recebeu do INPI o registro de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Denominação de Origem (DO), dos Campos de Cima da Serra ao Queijo Artesanal Serrano, reconhecendo as especificações da região. É a Queijaria Sopro do Minuano, de São Francisco de Paula, segundo o extensionista da Emater/RS, Orlando Júnior Kramer Velho, coordenador do projeto do Queijo Artesanal Serrano do Rio Grande do Sul. As outras duas com o IG são a Queijaria Pelizzari, de Bom Jesus, e a Queijaria Vovô Manuel de São José dos Ausentes.

Os bastidores da Fimec

O processo de montagem da 46ª Fimec, que acontecerá de 07 a 09 de março, na Fenac, em Novo Hamburgo, está em andamento, envolvendo mais de 40 montadoras e 800 postos diretos de trabalho. Para trabalhar nos três dias de evento serão contratados 120 profissionais, incluindo neles os serviços de segurança, limpeza, credenciamento, atendimento e bombeiros civis. Até o momento, já foram emitidas mais de 1,9 mil credenciais de expositores, e a expectativa é reunir mais de 20 mil visitantes.

O trabalho home office

O número de profissionais em home office aumentou 76,3% no terceiro trimestre de 2020 sobre igual período de 2018, segundo a pesquisa Pnad do IBGE. Na medida em que essa modalidade de trabalho ganhou maior adesão, o número de trabalhadores chegou a 6 milhões e atingiu o pico de 6,59 milhões no último trimestre de 2021.

Limites do home office

O home office facilita a vida de muitos profissionais, mas dificulta o networking, hoje um ativo intangível para se cultivar, afirma Wanderson Cruz, sócio da Escola Brasileira de Pós-Graduação (EBPÓS). No trabalho em casa, o contato pessoal é menos constante, fazendo com que seus relacionamentos profissionais fiquem restritos ao virtual (redes sociais, e-mail, Skype, Whatsapp, etc.).

Gramado em feira de Lisboa

O prefeito de Gramado Nestor Tissot e a secretária de Turismo, Rosa Helena Volk, desembarcaram nesta semana em Lisboa, onde vão representar o município em uma das maiores feiras de turismo da Europa, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), até o dia 5 de março. O evento conta com ampla programação de workshops sobre tendências do mercado e espaços de networking, sendo importante meio para para divulgação do destino de Gramado.

Lançamentos em Florianópolis

O grupo gaúcho CBA Empreendimentos/Viva Corp está expandindo sua atuação em Santa Catarina e, nos próximos meses, deve anunciar o lançamento de três novos empreendimentos na Grande Florianópolis, somando mais de R$ 200 milhões em investimentos. Entre as novidades está o Meraki Sunset, residencial de alto padrão a ser construído no bairro João Paulo, com projeto arquitetônico do escritório Ruschel Arquitetura e Urbanismo.