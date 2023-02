Novo centro de treinamento

Partindo de um investimento de R$ 100 mil, a Brincare implantou em Caxias do Sul (RS) o primeiro Centro de Treinamento e Estimulação do Brincar na Primeira Infância, metodologia utilizada também na nova unidade de Garopaba (SC), que brevemente vai estar em Portugal e se expandirá para outras cidades. Atuando através da expertise em desenvolvimento e psicomotricidade de profissionais de Educação Física, ele estimula o crescimento saudável desde os primeiros meses de vida. As atividades e brincadeiras respeitam cada etapa do desenvolvimento, em ambiente inclusivo, com atrações como escalada, casa da árvore e tirolesa.

Formação em caldeiraria

A Braskem realiza hoje a formatura do Programa de Qualificação Profissional, Curso de Caldeiraria, promovido em parceria com o Senai. Sua formação é dedicada a profissionais que atuam em atividades como montagens e soldagens para trabalho em empresas do polo petroquímico ou outras indústrias do Estado. A formatura acontecerá no Senai Montenegro, das 19h30min às 20h30min.

Cirurgia cardiovascular

A empresa gaúcha ABEV, há mais de 25 anos no mercado de eventos, organiza um simpósio internacional sobre cirurgia cardiovascular: TVI - Transcatheter Valve Intervention, de 9 a 11 de março, no Hilton Hotel, do Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Coordenado pelo cirurgião cardiovascular Eduardo Saadi, dezenas de médicos estrangeiros e de vários estados do Brasil irão debater avanços nos procedimentos transtacteter.

O lucro recorde da Irani

A Irani Papel e Embalagem, do grupo gaúcho Habitasul, uma das principais indústrias de papel e embalagens sustentáveis do Brasil, encerrou 2022 com recorde de lucro líquido, de R$ 378,21 milhões, expansão de 32,6% sobre o do ano anterior. Os indicadores financeiros apontam resultados também recordes em sua receita líquida, de R$ 1.68 bilhão, resultado 5% acima do registrado em 2021.

Grife mobiliária gaúcha

A Casa Provença, de Caxias do Sul, ingressa 2023 com novidade na área de móveis e decoração, investindo em peças assinadas pelo designer português Ronald Bulhões da Costa - que por muitos anos residiu e empreendeu na mesma cidade. A Casa Provença é a representante da grife na cidade serrana e na Região das Hortênsias. Presente no mercado da alta decoração desde 2017, os estilos clássico e contemporâneo continuarão norteando o design das peças da loja.

Para o primeiro emprego

O Instituto PROA de São Paulo, que prepara os alunos para o primeiro emprego, ampliou para 25 mil o número de vagas dirigidas a jovens de 17 a 22 anos, das quais 2 mil para o Rio Grande do Sul. Acreditando no potencial deste público, o PROA passa a oferecer seus cursos profissionalizantes em 2023 também para os jovens dos estados de Minas Gerais e Paraná, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O curso é online, gratuito, dura três meses, e as inscrições já estão abertas.

O sucesso da diminuição da jornada

Um novo estudo realizado pela organização de pesquisas Autonomy com um grupo de acadêmicos e da instituição 4 Day Week Global, analisou 61 empresas de diversos setores do Reino Unido, que reduziram a jornada de trabalho semanal dos funcionários para quatro dias, e concluiu que as mudanças mantiveram a produtividade e aumentaram a qualidade de vida dos trabalhadores. O estudo também indicou que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o bem-estar dos funcionários melhoraram, além de reduzir a intenção de deixar o emprego em 92% das empresas com a nova carga horária.