Obras em 20 estados do País

Com mais de 700 obras em andamento por 20 estados do País, a Construct IN, startup desenvolvida em 2019 no RS, tem a expectativa de ampliar suas funcionalidades e crescer ainda mais em 2023, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Em 2022, a empresa registrou um aumento de 283% no faturamento e ultrapassou a marca de 100 clientes. É a última inovação em gestão de obras e construções. Enquanto muitas empresas ainda acompanham o andamento das obras só por visitas e vistorias presenciais, a tecnologia da startup permite visualizá-las através de imagens 360°, de modo 100% remoto, como se estivessem "caminhando" virtualmente no canteiro.

A inteligência de dados

Apenas com a solução de inteligência de dados para a cadeia de suprimentos, a empresa gaúcha eSales, com sede em Porto Alegre, já registrou em 2023 um crescimento de 200% no faturamento sobre 2022. O bom resultado está relacionado à chegada de grandes indústrias do setor alimentício ao seu portfólio de clientes, o caso por exemplo da também gaúcha Peccin, que aderiu à plataforma este ano.

A utilização de drones

A utilização de imagens de satélites para o acompanhamento de desastres naturais é bem conhecida, mas a integração com novas tecnologias permite respostas rápidas e efetivas. "Drones são versáteis, podem monitorar dados em tempo real, sendo úteis para prevenir e em ações de busca e resgate", explica Tiago Nascimento, membro Sênior do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) e professor pesquisador em robótica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Crédito Real no Litoral

Colocando em prática seu plano de expansão iniciado em 2021, a rede de imóveis Crédito Real, com sede em Porto Alegre. estabeleceu presença expressiva nos litorais gaúcho e catarinense nos últimos quatro meses. E, recentemente, inaugurou franquias nas cidades de Atlântida, Torres (RS), Balneário Camboriú, Ingleses e Itapema (SC). Em janeiro, firmou parceria estratégica com a Brognoli Negócios Imobiliários, consolidando sua presença em Santa Catarina, e inaugurou um coworking em Florianópolis, que funciona como incubadora de franquias.

Uma adega com ambiente ideal

Uma adega com temperatura, luminosidade e umidade controladas é o ambiente ideal para armazenar vinhos prontos para consumo imediato ou os de guarda, que podem evoluir por até 30 anos antes de serem abertos. Trata- se de um espaço que nem todo enófilo dispõe em casa, mas que a Boccati de Caxias do Sul (RS) irá democratizar e oferecer a seus clientes. Única loja do País com uma adega subterrânea de 1,5 mil m² cavada manualmente direto na argila, ela agora inova e oferece também o serviço exclusivo de cofres individuais para quem deseja guardar seus vinhos no local perfeito para eles.