Mais microapartamentos

Os imóveis compactos são uma tendência no cenário imobiliário, que não para de ganhar força. Em 2022, o percentual de crescimento da venda de imóveis com apenas um dormitório aumentou 30% comparando o primeiro trimestre de 2022 sobre igual período de 2021. O fenômeno já vinha sendo registrado em outros países e, no Brasil, acabou acelerado pela queda de renda da população e os custos mais altos da moradia. Em São Paulo, por exemplo, segundo dados do jornal O Estado de São Paulo, o município recebeu 250 mil novos apartamentos pequenos entre 2014 e 2020 para famílias com até um filho, casais, solteiros e idosos, que optam pela praticidade de um lar compacto mais adequado à rotina do dia a dia.

Quem são os interessados

Mesmo os apartamentos sendo menores, o que seduz muitos compradores são os condomínios mais completos e inteligentes, que oferecem aos moradores diversos serviços e não os obrigam a sair de casa em busca de produtos e atendimentos que possam encontrar no local onde moram como, por exemplo, mercados, academia, lavanderia compartilhada, coworking, espaços gourmet e espaço de lazer.

Clínica integrada na Serra

O médico endocrinologista Tiago Mechi inaugura dia 3 de março a Veratto Clínica Integrada, em Farroupilha (RS). Além do endocrinologista, ela irá oferecer outras especialidades médicas, bem como serviços de profissionais das áreas de psicologia, nutrição e enfermagem especializada em curativos. O objetivo do tratamento integrado está justamente na efetividade dos resultados buscados para saúde integral e melhora da qualidade de vida do paciente.

Premiações de vinhos RAR

Onze vinhos da RAR, empresa de Vacaria (RS), idealizada por Raul Anselmo Randon, conquistaram os selos Grand Gold, Gold, Platinum e Commended no Wines Of Brazil, uma das mais importantes premiações da área em nível nacional. O resultado foi divulgado recentemente pela ViniBraExpo, organizadora da competição. O rótulo a receber o selo Platinum foi Don Raul, vinho idealizado por Raul para comemorar seus 90 anos.

Desoneração e os empregos

A desoneração da folha de pagamento das empresas em 17 setores foi responsável pelo aumento de 17,5% dos postos de trabalho e de 39,8% nos valores dos salários entre 2017 e 2022, segundo a Federação Nacional de Call Centers (Feninfra). Por isso, a entidade pretende conversar com o governo Federal e o Congresso neste ano para sua prorrogação", afirma a presidente Vivien Mello Suruagy.

Assessoria para as mulheres

Cerca de 50 mulheres em situação de violência doméstica e de gênero já receberam, desde junho de 2022, assessoria jurídica e representação processual por meio do Escritório Modelo, um dos segmentos do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP). A iniciativa se deu após a assinatura de convênio entre a instituição e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) de Porto Alegre.

Bolsas de estudo integrais em TI