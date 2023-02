As lojas sustentáveis

Pelo sexto ano seguido, a Lojas Renner de Porto Alegre compõe um dos mais prestigiados anuários de ESG do planeta, o S&P Global Sustainability Yearbook 2023 - guia que reúne as empresas de capital aberto com as melhores práticas sustentáveis do mundo. Única varejista do Brasil presente no anuário, ela é a segunda mais bem pontuada do setor. O anuário distingue os negócios que demonstram pontos fortes na sua sustentabilidade corporativa. Neste ano, mais de 7,8 mil empresas de 61 setores foram avaliadas, representando um valor de mercado total de U$S 84 trilhões.

A oncologia pediátrica

O Weinmann de Porto Alegre oferece, de forma pioneira, um exame genético para oncologia pediátrica que possibilita a detecção de variantes patogênicas em genes de predisposição à doença para adoção de medidas de rastreamento e auxílio na escolha terapêutica. O teste foi desenvolvido para investigar a predisposição no público infanto-juvenil, já que o câncer entre crianças e adolescentes tem pouca associação ao estilo de vida ou fatores ambientais.

Diminuição da jornada

Apenas 34% dos brasileiros acreditam que as empresas do País vão adotar uma jornada de trabalho de quatro dias em 2023. É o que mostra a pesquisa Global Advisor - Predictions 2023, feita pela Ipsos em 36 países. Com o que o Brasil fica abaixo da média global de 37%. Os Emirados Árabes Unidos, com 68%, são os que mais acreditam. Índia, com 63%, e Indonésia, com 54%, completam o topo da lista.

iPlace em evento da moda

A Originais iPlace, marca de acessórios homologados e desenvolvidos só para os dispositivos da Apple, marcou presença em um dos mais tradicionais eventos de moda do País: o Baile da Vogue. Pela primeira vez, a marca patrocinou o evento e trouxe o ator Henri Castelli como embaixador. Sob o conceito da originalidade, a Originais iPlace buscou valorizar como os convidados do baile expressam este valor que caracteriza a marca e o próprio baile. Lembrando que a rede de lojas iPlace pertencem ao grupo gaúcho Herval.

A degustação para mulheres

O mundo do vinho sempre foi um ambiente predominantemente masculino, cenário que está em grande transformação. E, para apoiar esta mudança, a Associação Brasileira de Enologia (ABE) vai repetir em 2023 a ação que estreou em 2022 com total sucesso. É a 116ª Degustação Temática, que será alusiva ao Dia Internacional da Mulher com um evento na noite de 15 de março, na Pipa's Terroir, no Vale dos Vinhedos. Assim como em 2022, serão oito mulheres e oito rótulos, seguidos do jantar de confraternização.

O show do Clube do Choro

Ainda em ritmo de Carnaval, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa apresenta às 17h do próximo domingo um pocket show especial com o Clube do Choro de Porto Alegre, integrando a programação do projeto Sonoridades. Incluindo marchinhas e clássicos do choro e do samba, o grupo representa um verdadeiro foco de resistência na preservação do gênero que já tem mais de 30 anos de trajetória. A entrada é gratuita e a retirada de ingressos na plataforma Sympla.

Um livro sobre gestão empresarial

Com mais de 35 anos de experiência em administração de empresas, gestão de negócios e gestão financeira, o diretor e administrador da empresa de artigos esportivos Poker, Rogério Cauduro, lança no dia 2 de março seu primeiro livro sobre gestão empresarial - "A Teia Motriz da Sua Empresa". Será em evento aberto no Diver Resto Party Bar de Porto Alegre nos formatos e-book, áudio book e físico à venda nos principais sites, como Amazon, Americanas, Casas Bahia, Estante Virtual entre outros.

