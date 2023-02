O recorde de comercialização

O primeiro empreendimento da Dutra Incorporações Imobiliárias no Litoral Gaúcho, o Duo Nautic Life Club, em Xangri-Lá, teve 100% dos lotes comercializados em um único dia de lançamento. Seu principal diferencial é que se trata de uma praia particular de água salobra, balneável e cristalina. A faixa de areia branca já existente no entorno do espelho d'água receberá projeto paisagístico tropical, com palmeiras e calçadão, estilo orla. Está prevista ainda a construção de infraestrutura esportiva, instalação de quiosques e bar para consumo dos usuários. O condomínio, com área total de 46 hectares e VGV de R$ 160 milhões, conta ainda com estrutura completa de lazer.

CEEE Grupo Equatorial

A CEEE Grupo Equatorial implantou o Plano de Operação Carnaval 2023 para diminuir o número de interrupções no fornecimento de energia durante a folia. Além da prévia avaliação de pontos críticos em linhas de distribuição e na maior disponibilidade de equipes em campo para atendimento mais rápido a ocorrências, a companhia contará com equipes situadas em pontos estratégicos como no litoral e em outros de concentração e festas de pessoas.

Spaan precisa de doações

A Spaan, instituição de Longa Permanência de Idosos, precisa de doações de itens importantes para o cuidado diário com os idosos, como fraldas geriátricas (G e XG) e leite. Para as atividades lúdicas, o lar também está recebendo doações de jogos como dominó, xadrez, quebra-cabeça, dama e baralhos. Os itens podem ser entregues na Rua Frederico Etzberger, 635, no bairro Nonoai, em Porto Alegre.

Tintas Renner para telhas

A Tintas Renner, da PPG, está com um novo produto no mercado. É a linha Telhas, que, segundo pesquisa, é uma das mais vendidas nessa categoria. Com o nome comercial de Telhas Resina Multiuso, o produto está sendo relançado no dobro de cores existentes até então. Ele é feito à base de água, tem alta durabilidade e as cores definidas em tonalidades modernas, com variações de cinza e tons marrom.

O Intercity Praia de Belas

Completando 20 anos na capital gaúcha, o hotel da bandeira Intercity Hotels, na avenida Borges de Medeiros, 2145, em Porto Alegre, muda o nome para Intercity Praia de Belas. A escolha acontece quando a cidade se volta cada vez mais para essa região, com várias iniciativas turísticas. De forma estratégica, a Intercity observou a necessidade de privilegiar ainda mais a localização da unidade. Também é uma forma de destacar o hotel dos demais da bandeira, que tem mais três opções na capital gaúcha.

Esculturas Parque Pedras

Dado o sucesso da primeira edição da campanha, que propiciou entrada gratuita no Esculturas Parque Pedras do Silêncio de Nova Petrópolis (RS) a 500 crianças da região, o atrativo vai repetir a iniciativa. Na 2ª edição da promoção "Seu ingresso vale o sorriso de uma criança", todos os ingressos inteiros vendidos na bilheteria, até 19 de março, serão revertidos em entradas gratuitas para os estudantes das escolas do município.

Fusca elétrico no Litoral gaúcho

Os dias ensolarados no Litoral gaúcho, além de proporcionarem agradáveis momentos junto ao mar, também são sinônimo de geração de energia limpa, economia e preservação do meio ambiente. Para incentivar o uso de energias renováveis, uma ação, no último fim de semana, chamou a atenção dos veranistas. Um fusca elétrico circulou pela cidade, numa iniciativa conjunta do Supermercado Avenida, de Xangri-Lá, da Solled Energia e da FuelTech. Durante a ação, foram divulgadas informações sobre do uso de energia solar fotovoltaica, bem como da conversão de veículos a combustão para elétricos.