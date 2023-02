Sucessivos recordes de VGVs

Maior construtora de capital fechado do Brasil, referência no segmento imobiliário de alto padrão, a paranaense Plaenge supera desde 2017 seu recorde de Valor Geral de Vendas (VGV). Em 2022, fechou o ano com R$ 2,8 bilhões brutos, 5% a mais do que em 2021, tendo lançado 21 empreendimentos no mesmo ano, incluindo o primeiro em solo gaúcho, o Orbitale. E, com isso, alcançou R$ 1,9 bilhão de venda líquida, o que representa um crescimento de 4% no comparativo com o ano anterior. Após essa recente entrada no mercado gaúcho, a Plaenge dá um grande passo e ingressa no estado de São Paulo, levando a fórmula bem-sucedida aplicada no Sul, e em outras localidades, para a maior capital do País.

Confeiteiros gaúchos

O maior evento gaúcho de confeitaria está de volta com uma nova proposta. O SugarCake Show - Edição Empreendedorismo retorna ao modo presencial pós-pandemia com outro conceito: ao longo de um dia inteiro, serão ministradas palestras de assuntos relevantes que vão além das receitas e técnicas aplicadas por quem atua na área. O encontro ocorre no dia 6 de março, das 9h às 19h, no Salão Nobre da Associação Comercial de Porto Alegre.

La Domo Steakhouse

O endereço gastronômico La Domo Steakhouse de Caxias do Sul acaba de ganhar um reforço. Com a proposta de oferecer cortes nobres de carne, o espaço está dividido em dois ambientes: o açougue do mesmo nome, que já funciona há mais de um ano, e o recém-inaugurado restaurante. Este ocupa uma área de 300m², tem capacidade para atender 120 pessoas e estacionamento para 40 vagas. Entre os seus diferenciais, estão as mesas com grelhas acopladas para uma experiência única de churrasco. A boa nova é do criador de gado Kerim Yilmaz.

O Programa BR Verde

Uma portaria interministerial editada pelo governo federal no final do ano passado criou o Programa Rodoviário BR Verde, para incentivar o desenvolvimento de um sistema de operação mais sustentável para as rodovias brasileiras, administradas tanto pelo Dnit como pelas concedidas da ANTT, que implementam as melhores práticas de sustentabilidade, de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas.

Franquias Piccadilly no Brasil

A gaúcha Piccadilly está com planos de atingir 51 lojas em capitais brasileiras em 2023. O Head de Franquias, Marcos Finokiet, destaca que, nos últimos quatro meses de 2022, a calçadista de Igrejinha passou de 14 para 28 em número de lojas no mercado interno. Com a inauguração das primeiras franquias na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, ela está presente em 12 estados brasileiros. "Pretendemos aumentar em 15% o faturamento das nossas franquias no primeiro trimestre de 2023. Elas já representam 2,5% do faturamento da marca", revela.