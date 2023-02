O Boulevard Assis Brasil de Porto Alegre apresenta novidades em seu mix com a Estilos, loja de moda feminina e acessórios, e a Oficina da Costura, que faz reparos em roupas. O empreendimento também contou com a ampliação do laboratório Senhor dos Passos, que já atuava no local e que agora tem uma área maior. As novidades reforçam seu mix de conveniência e serviços, voltado ao consumidor da região que pode resolver diversas demandas no shopping. O Assis Brasil ainda conta com supermercado, bancos, lotérica, chaveiro, gráfica expressa, farmácia, serviço de depilação, assistência telefônica, lavanderia, caixas eletrônicos, operações de moda e perfumaria.

O registro de patentes

Pela primeira vez em 29 anos, a Samsung superou a IBM, empresa americana de informática, como a líder no registro de patentes nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa coreana registrou 8.513 patentes, segundo o presidente do grupo gaúcho Marpa, Valdomiro Soares, destacando ainda a diferença entre os EUA e o Brasil nesta área. No Brasil, quem tem liderado os registros é a Petrobras. Em 2021, por exemplo, ela foi a líder com 112 pedidos de patentes, recorde para o INPI. Mas só pouco mais de 1% do número de patentes encaminhadas pela Samsung.

Energia solar na Sergs

Entidade com 92 anos de atuação, a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) está instalando o sistema de energia solar na sua sede social localizada às margens do Guaíba, no bairro Pedra Redonda. A instalação também abastecerá seu edifício-sede, no Centro Histórico da Capital.

Monopólio dos Correios

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar no dia 1º de março uma ação que questiona o monopólio dos Correios no Brasil. Atualmente, há duas ações em tramitação na corte sobre o assunto e, como contribuição ao tema, o Instituto Millenium divulgou nota técnica no dia 10 de fevereiro, em que analisa os processos. Na avaliação do think tank, a abertura dos serviços postais para outras empresas deve resultar em eficiência, maior produtividade e avanço em inovação.

Bandeira Hilton 1 ano

Fevereiro marca um ano da chegada da bandeira Hilton em Porto Alegre. E, para comemorar, o hotel, localizado no Moinhos de Vento, preparou diversas ações durante o mês. Uma delas foi a iluminação especial da cor da marca no prédio, além de descontos especiais. Vale conferir.

A 27ª Cassol Centerlar

Santa Cruz do Sul será a mais nova cidade da Região Sul a contar com a Cassol Centerlar. A 27ª loja será inaugurada dia 25 deste mês. Situada na Rua Carlos Trein Filho, 1440, no Bairro Senai, a operação terá 2 mil metros quadrados de área de venda, na qual irão atuar 50 colaboradores. O investimento da Cassol, que segue plano de expansão nos três estados do Sul, é de R$ 10 milhões e deverá dar suporte ao desenvolvimento da economia do entorno.

Selo de sustentabilidade residencial

O IDEA Bagé, edifício localizado no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, recebeu a certificação GBC Brasil Condomínio Platina. Trata-se do primeiro empreendimento residencial do País a ter a validação na categoria mais elevada, que contempla critérios rigorosos em aspectos como o uso racional da água, da energia, de materiais e recursos. O reconhecimento inédito torna o IDEA Bagé a maior referência do País em sustentabilidade residencial. O responsável pela certificação é o Green Building Council Brasil, uma organização sem fins lucrativos que reúne especialistas em sustentabilidade para certificar projetos e edificações que realmente contribuam com o meio ambiente.