Produtos sustentáveis Brinox

O Grupo Brinox, que engloba as marcas Brinox, Coza e Haus Concept, de Caxias do Sul, apresenta até esta quarta-feira, na edição 2023 da Home, Gift & Têxtil, em São Paulo, o projeto Green Planet, com linhas de produtos sustentáveis que fomenta toda a cadeia produtiva: fornecedores, matérias-primas, métodos de produção, embalagens, produtos finais e descarte consciente. São três novas linhas de panelas com revestimento cerâmico Ceramic Life Botanika, Ceramic Life Coast e Ceramic Life Organika. Já no revestimento Pro-Flon, o destaque são os modelos Brinox Green e a Brinox Naturall.

Dia da Doação de Livros

A Braskem doou 1.511 exemplares de livros ao Banco de Livros da Fundação Gaúcha de Bancos Sociais, integrante do Sistema Fiergs, que contemplam diferentes temas e autores, como Tabajara Ruas, Eduardo Bueno, Simões Lopes Neto, entre outros. São obras que receberam patrocínio da empresa e serão ainda mais difundidas. É para celebrar o Dia Internacional da Doação de Livros, ocorrido ontem.

Nova colheita recorde

A safra brasileira de grãos segue para mais uma colheita recorde. Segundo o mais recente levantamento da Conab, já descontado o prejuízo da estiagem no Estado, a temporada 2022/23 está estimada em 310,6 milhões de toneladas, expansão de 38,2 milhões/toneladas sobre a anterior. Mas, ao mesmo tempo em que estes números impressionam, também causam apreensão com o retorno do velho pesadelo da falta de estocagem da colheita.

A segurança do Planeta

O Grupo Epavi atuou na última edição do Planeta Atlântida, fazendo a segurança geral do evento. Nesta edição, o Epavi operou desde a segurança da entrada do festival, passando por camarotes, backstage, entre outros anexos. O grupo atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e tem equipes treinadas para controlar o público em grandes eventos.

O aeroporto de Pelotas

A equipe do Aeroporto Internacional de Pelotas (PET), administrado pela CCR Aeroportos, acaba de realizar a "Caça F.O.D.", que consiste na caminhada pela sua área operacional em busca de qualquer objeto estranho à operação, como itens perdidos por passageiros ou equipamentos em serviço.

Cooperativismo em curta-metragem

A Sicredi Pioneira de Nova Petrópolis vai exibir nas próximas semanas, em locais públicos de diversas cidades, de forma gratuita, o curta-metragem "O Caminho de Hans", primeiro filme brasileiro de ficção sobre o cooperativismo. Ele é alusivo às comemorações dos 120 anos para disseminar a história e os princípios do cooperativismo. O início será no sábado, às 19h30min, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, em Picada Café. Depois, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Linha Nova, Feliz, São Leopoldo, Ivoti, Novo Hamburgo e Caxias do Sul.