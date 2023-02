Medição do consumo energético

Uma empresa caxiense, a Perfil Energia, conseguiu a façanha de projetar uma economia de até R$ 100 mil anuais em energia elétrica, usando uma tecnologia espanhola recém-chegada ao Brasil. Ela aponta caminhos para melhorar a eficiência da fábrica, com a otimização energética de equipamentos, ajustando horários de produção e fazendo uma gestão individual do consumo de cada máquina, setor ou processo produtivo. É o Wibeee (no sentido de abelhas unidas/colmeia conectada), uma ferramenta de gestão estratégica projetada para a visualização em tempo real do consumo de energia elétrica em empresas e residências.

Perfil Energia de Caxias

Maior gestora independente de energia no Sul do País, a Perfil Energia, que no ano passado comemorou 20 anos, representa a Wibeee no Brasil. Seu monitoramento é feito por meio de uma plataforma para celular ou computador, e os dados ficam armazenados na nuvem, encaixando-se no conceito de Internet das Coisas (IoT). No caso de uma empresa, o equipamento de medição pode ser agregado em cada máquina ou mesmo em um setor ou pavilhão inteiro.

Confiança das startups

As startups brasileiras têm atendido mais às expectativas dos investidores nas fases iniciais de desenvolvimento do negócio do que nas fases mais maduras. O retrato, resultado da pesquisa "Jornada da Confiança", realizada pela PwC Brasil com apoio da Liga Ventures, revela pela primeira vez como as empresas estão posicionadas em termos de governança corporativa em relação à expectativa dos investidores.

ACI de Nova Petrópolis

Ao completar 37 anos, a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP) empossou sua nova diretoria para o biênio 2023-2024, que tem como presidente o arquiteto Neander Wilrich Port. Ele é associado da ACINP desde 2007. Em 2009, foi convidado para integrar a diretoria e, no ano seguinte, acumulou a função de coordenador do Festimalha, tendo sido o responsável pela sua gestão nos 25 anos, data em que foi lançado um livro de resgate histórico.

Segurança da informação

A Netfive, empresa de Porto Alegre com foco na segurança da informação (SI), lançou a segunda edição da pesquisa IS4all - Segurança da Informação para todos, com o objetivo de avaliar o conhecimento dos gaúchos sobre o assunto. Além dos dados de colaboradores de mais de 20 empresas, a pesquisa, composta por um questionário anônimo, está aberta ao público em geral e pode ser respondida no site da campanha.

Ambev 100% no Beira-Rio

O Estádio Beira-Rio do Inter de Porto Alegre agora conta com um portfólio 100% Ambev, que irá atuar nas marcas Brahma e Pepsi Black no Gigante em 2023. Desde 2014 com operação de venda de suas bebidas alcoólicas no entorno do Beira-Rio e de cervejas sem álcool no ambiente interno, a gigante da fabricação de bebidas também passa a fazer a comercialização de não alcoólicos, como refrigerantes, águas, águas saborizadas, chás, isotônicos e sucos.

O futuro da educação na Pucrs

O português António Nóvoa, um dos maiores especialistas internacionais em Educação, reitor honorário da Universidade de Lisboa, vem a Porto Alegre especialmente a pedido da Rede Marista para conversar, no auditório do prédio 40 da Pucrs na manhã desta terça-feira, sobre o futuro da educação com cerca de 500 educadores de colégios maristas da Capital e Região Metropolitana. O evento irá tratar das mudanças que impactaram a área da Educação em todo o mundo, sobretudo após a pandemia, e os desafios dos educadores frente às novas necessidades dos estudantes.