A reciclagem de vidro

A cidade de Campo Bom (RS) passa a contar com 4 Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para coleta exclusivamente de vidro, destinado à reciclagem. Os contêineres estão espalhados por locais públicos e privados, em pontos estratégicos para o descarte. A iniciativa para o prefeito Luciano Orsi é mais uma prova da responsabilidade social e ambiental da Verallia. "Trata-se de uma empresa que se preocupa com o desenvolvimento sustentável da cidade e que, justamente por isso, tem crescido com os campo-bonenses", observa. Além de Campo Bom, os contêineres estão sendo implementados em diversas outras cidades brasileiras e a meta é chegar a 1.500 pontos até 2025. Hoje, 75% dos vidros consumidos vão para aterros sanitários e apenas 25% são reciclados. Além do acúmulo de resíduo, os materiais destinados aos aterros possuem custo para as prefeituras.

Investimento em euros

A propósito, a Verallia, que é uma das maiores produtoras de embalagens de vidro do mundo, com sede na França, está investindo 80 milhões de euros na expansão de sua fábrica de Campo Bom, o maior investimento na história da cidade, para ampliar a produção. A expectativa é de que as novas instalações entrem em funcionamento em 2023, aumentando a produção diária da fábrica para 1,3 milhão de garrafas de vidro e gerando em torno de 170 empregos aos campo-bonenses.

Anglo de Porto Alegre

O Anglo Porto Alegre, que tem mais de 20 anos de experiência em pré-vestibular, está com matrículas abertas para seus cursos Extensivo e Semiextensivo de 2023. Preparatórios para Enem, UFRGS e principais vestibulares do Brasil, ambos os cursos ajudam o aluno a se organizar e manter os estudos ao longo do ano através de exercícios, material didático, simulados, atividades extracurriculares, entre outros.

Dez anos de parceria

A reformadora Recapagem de Pneus Léo, de Arroio do Meio (RS), completou 10 anos como parceira da Vipal Borrachas de Porto Alegre. A empresa é uma das cerca de 200 no Brasil integrantes da Vipal Rede Autorizada, a maior no segmento de reforma de pneus na América Latina. A Recapagem Léo conta com aproximadamente 3 mil clientes e produz uma média de mil pneus/mês. Fundada em 1958, hoje é administrada pela terceira geração da família Fensterseifer.

Chef Gourmet oferece oficinas de Páscoa

Em fevereiro e março, as Escolas de Gastronomia Chef Gourmet Novo Hamburgo e Canoas (RS), oferecerão uma série de oficinas para ensinar doces focados na Páscoa. As atividades são voltadas a quem deseja aprender sobre a área, ou até mesmo para quem busca uma forma de gerar uma renda extra no período que antecede a data. Serão exploradas temáticas como: Páscoa em casa; ovos de Páscoa de colher lucrativos; Páscoa saudável.