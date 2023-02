Expansão da multipropriedade

A Surfland Brasil, o primeiro clube e resort do mundo a ter uma piscina de ondas artificiais com tecnologia internacional Wavegarden Cove 2.0, está na reta final de vendas e teve uma valorização de 150% das frações imobiliárias desde seu lançamento. O complexo de multipropriedade em construção em Garopaba (SC) está presenteando aos novos compradores uma prancha de modelo exclusivo assinada pelo surfista e embaixador do projeto, Lucas Chumbo. Case de sucesso em vendas, o projeto ganhou destaque no cenário imobiliário por um processo 100% digital, desde o lançamento à assinatura de contrato e pagamento online. Com 65,8% de conclusão das obras, sua entrega está prevista para outubro de 2023.

Ampliação da BR-448

O consórcio formado pelas empresas de engenharia Magna e Enecon, ambas de Porto Alegre, e responsáveis pelo projeto de ampliação da Rodovia do Parque, a BR-448, tem 360 dias para entregar o projeto ao Ministério dos Transportes. A informação foi dada pelo ministro Renan Filho ao prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, presidente da Granpal. O ministro também garantiu atenção especial ao RS em 2023.

O recorde de boletos

Mesmo com o avanço de novas formas de pagamento, como o Pix, o número de boletos emitidos nos últimos quatro anos cresceu e bateu recorde em 2022. Segundo a Nuclea, provedora de infraestrutura tecnológica bancária e de pagamentos para o ecossistema financeiro, no ano passado foram emitidos 7.696.919.681 documentos, aumento de 24,76% sobre 2019.

Em estojos escolares

O que, para muitos, são apenas sobras de tecidos sem utilidade, nas mãos de um grupo de costureiras de Butiá (RS) são transformadas em estojos escolares. A ação da Prefeitura Municipal prevê a confecção de 2,5 mil unidades. Os materiais serão entregues neste mês a todos os alunos da Rede Municipal de Educação.

As bebidas destiladas

O mercado de terceirização de bebidas destiladas cresce a olhos vistos e tem se mostrado cada vez mais uma saída lucrativa como segundo negócio, ou até como principal fonte de renda. E a explicação é simples: o mercado está muito aquecido. Para se ter uma ideia, conforme a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, no período em que o Brasil viveu a fase mais intensa da Covid-19, as vendas de bebidas alcoólicas pela internet aumentaram 960%. O fato tem atraído cantores, atores e nomes do esporte, entre outros.

Moveleiros na Itália

O Sebrae RS seleciona 15 empresas gaúchas do setor moveleiro para um programa de imersão no Salão de Milão - maior evento do segmento no mundo, que acontece em abril, na Itália. Com inscrições abertas até 12 deste mês, a iniciativa vai estimular e orientar empresários na aplicação de melhorias, através de imersão nas melhores práticas e tendências de design mundial. Para isso, os selecionados contarão com o subsídio de 30% da organização no valor do pacote de viagem.

Faltam profissionais em TI

Apesar de ser o 10° país que mais investe em tecnologia no mundo, de conforme dados do Estudo Mercado Brasileiro de Software 2022, o Brasil ainda tem um grande caminho para se estabelecer dentro do cenário internacional de tecnologia e viabilizar a que os grandes talentos não sejam levados a outros países. Com o crescimento da necessidade de mão de obra especializada em paralelo ao investimento feito, notou-se que a velocidade na formação dos alunos e a taxa de porcentagem dos graduandos não serão suficientes para suprir a lacuna de profissionais hoje existente e que deve chegar a quase 800 mil em 2025.