A ascensão do público 60 , também chamada de economia prateada ou economia da longevidade, abrange um mercado de consumo bastante grande no Brasil. Entre 2012 e 2021, ingressaram no grupo mais 8,9 milhões de brasileiros e a expectativa é de que esse crescimento seja ainda mais acelerado nos próximos anos. Estima-se que em 2050 o Brasil será o 6º país mais velho do mundo, à frente de todos os outros países desenvolvidos. Segundo relatório Tsunami60 , a economia prateada representa 25% do mercado brasileiro, movimentando R$ 1,6 trilhão ao ano. O paradoxo é que, apesar dessa indústria movimentar tanto dinheiro, ainda há poucos produtos e serviços direcionados a este público, deixando grande lacuna no mercado.

A intolerância religiosa

Com o tema sobre o combate à intolerância religiosa, os integrantes do escritório Andrade Maia Advogados participarão de uma roda de conversa nesta quinta-feira em sua sede, em Porto Alegre, com líderes da umbanda, espiritismo, catolicismo e evangelismo para fortalecer a troca de ideias coletivas relacionadas ao tema. Serão abordados pontos como os pilares de cada religião, sua importância na vida das pessoas e como a fé age em cada esfera da sociedade.

Estiagem e preço do leite

Com uma estiagem que ganha novos contornos a cada semana, mercado e consumidor ficam atentos à possibilidade de novos sobressaltos no preço do leite, a exemplo do que ocorreu em 2022. Em função da seca e de outros fatores, a bebida sofreu altas históricas ao longo do ano, com o litro do leite batendo R$ 8 em alguns meses. Em 2023, apesar do quadro persistente, o setor acredita que as oscilações sejam menos intensas, na avaliação do Sindilat RS.

Vestibular 2023 da FMP

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) de Porto Alegre está com as inscrições abertas para o vestibular 2023/1 até 13 deste mês. A prova acontecerá no dia seguinte, das 19 às 22h. Para a inscrição é necessário preencher formulário disponível no site da instituição. A divulgação dos aprovados está prevista para o dia 15, a partir 18h, no site da FMP.

O Dia da Mudança em cada mês

Há mais de 10 anos, o Sindilojas Gravataí e Glorinha criou o Dia da Mudança integrando o Projeto Amigos do Planeta. É o primeiro dia útil de cada mês e foco na sustentabilidade ambiental, quando são mantidas ações de coleta de lâmpadas fluorescentes, óleo de cozinha, eletroeletrônicos em desuso como pilhas e baterias. O Dia da Mudança pretende conscientizar a comunidade sobre as boas práticas ambientais. Nesse dia, são distribuídas plantas, sementes de árvores nativas ou flores que são doadas aos visitantes e associadas naquele dia. Os colaboradores vêm com camiseta verde para marcar o Projeto Amigos do Planeta.