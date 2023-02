Vinhos Guatambu 10 anos

O ano de 2023 será marcante para a Guatambu, de Dom Pedrito, na Campanha gaúcha. A empresa completa 10 anos da vinícola e 20 de implantação dos primeiros vinhedos, e busca a cada ano o uso menor de químicos, substituídos por produtos mais naturais, o que, na maior parte das vezes, reduz a produtividade, mas aumenta a qualidade, proporcionando equilíbrio dos cachos e uma concentração ideal de aromas e sabores. O resultado está nas mais diferentes premiações, entre elas o destaque no Guia Descorchados 2023 com o Guatambu Nature Blanc de Blancs, conquistado há poucos dias.

Destaque para os tintos

"Nossos rótulos tintos vêm se destacando nos últimos anos", lembra Valter José Pötter, diretor-proprietário da vinícola Guatambu. "Receber este destaque agora para brancos, laranjas e espumantes nos dá uma sensação de trabalho bem feito nos mais diferentes tipos de vinhos", comemora.

Aniversário do Pop Center

O Pop Center de Porto Alegre comemora nesta quinta-feira 14 anos de história com talkshow das 14h às 17h, no programa Football Gourmet, a ser apresentado por Hugo La Roque e presentes diversos convidados. Além deles, a CEO Elaine Deboni também estará contando um pouco da sua trajetória, desafios e planos futuros. O tema do talkshow será a história do Pop Center nestes 14 anos, e o estúdio móvel será montado no antigo restaurante do Pop Center aberto ao público. O bolo terá 14 metros, em alusão aos 14 anos.

O comércio com Israel

A cônsul para Assuntos Econômicos e chefe da Missão Econômica de Israel, Yarden Yiftach, reúne-se com empresários do LIDE RS, em almoço, nesta quinta em Porto Alegre. O tema: "As oportunidades de negócios entre Brasil e Israel". Yarden é responsável por fortalecer as relações econômicas bilaterais de Israel e do Brasil, construindo colaborações entre os segmentos empresariais de ambos os países, além de auxiliar empresas brasileiras interessadas em tecnologia e inovação israelense.

A gaúcha Rodoil em MG

A RodOil inicia a segunda operação no estado de Minas Gerais, que fica na cidade de Betim, na primeira semana de fevereiro, e será responsável inicialmente pela distribuição de 1,3 mil m³ de produtos. O primeiro centro de distribuição fica na cidade de Uberlândia, que atualmente comercializa 3 mil m³/ mês. A marca atende hoje a 100 postos de combustíveis no estado. Com a abertura deste novo ponto, a expectativa é dobrar os postos em 2023.

Mais Unicred premium

A Unicred Premium, cooperativa do Sistema Unicred RS baseada em Lajeado, inaugurou uma nova agência em Santa Cruz do Sul. A estrutura servirá como modelo de experiência para os cooperados e comunidade, pois além de ser mais ampla, clean e inovadora, busca entregar ainda mais a exclusividade no atendimento e a singularidade dos serviços e produtos da cooperativa.

Taça de merlot melhora intestino

Um novo estudo conduzido por um time internacional de pesquisadores comprovou que uma taça ao dia, mais especificamente da uva merlot, traz melhorias para a microbiota intestinal - população de bactérias boas que vive no órgão - e, consequentemente, para o coração. O trabalho, publicado na revista científica The American Journal of Clinical Nutrition, contou com cientistas brasileiros e foi apoiado pela Fapesp. Para chegar à conclusão, o ensaio clínico envolveu 42 pacientes de, em média, 60 anos, com doença arterial coronariana (DAC), condição que causa a obstrução dos vasos sanguíneos que irrigam o coração. Os participantes passaram por uma estratégia conhecida como crossover.