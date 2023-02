Piccadilly estreia nas Filipinas

A calçadista gaúcha Piccadilly inaugurou sua primeira loja nas Filipinas e deve abrir outras três licenciadas no país asiático até o final do primeiro semestre deste ano, conforme a gerente de exportação, Bruna Kremer. A responsável pela expansão da empresa no mercado externo revela, ainda, que, com essas novas operações, a companhia pretende totalizar 25 lojas licenciadas no Sudeste da Ásia e na América Latina ainda em 2023. A Piccadilly está presente em mais de 100 países e já conta com 32 lojas exclusivas no mundo.

Scunna cresce seis vezes

Consolidada como fornecedora de soluções de segurança cibernética, a Scunna cresceu seis vezes no volume de negócios nos últimos cinco anos. Por ser área de alto risco para as empresas, a Scunna passou a oferecer serviços continuados e consultivos. Destacam-se Cloud Security, que cresceu 138% em vendas nos últimos dois anos, EndPoint Security, que cresceu 2,5 vezes em vendas nos últimos cinco anos, e Network Security, que triplicou o volume de vendas nos últimos cinco anos.

ONG Doutorzinhos

A ONG Doutorzinhos, que atua em instituições de saúde de Porto Alegre, busca novos "doutores-palhaços". Para participar, é fundamental estar vacinado contra a Covid-19 e ter no mínimo 18 anos. São 20 vagas abertas até o dia 16 deste mês ou quando atingir 200 inscrições.

Unicred Porto Alegre

A Unicred Porto Alegre inicia 2023 comemorando o maior movimento da história do sistema Unicred. Com a incorporação da Unicred Serra Mar do Rio de Janeiro, aprovada em AGE em novembro, a cooperativa passará a ter 37 agências e 30 mil cooperados, ativos totais acima de R$ 2,2 bilhões e carteira de crédito superior a R$ 1,3 bilhão. O que reforça o cenário de evolução, expansão e novos negócios com crescimento de resultados e sobras.

46ª Fimec em março

Reconhecida como a maior feira do setor coureiro-calçadista na América Latina, a 46ª Fimec reunirá o cluster de 07 a 09 de março, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS). Com o mote "Novo Momento. Novos Negócios. A única que tem tudo para o mercado coureiro-calçadista", esta edição abordará uma indústria cada vez mais sustentável, atenta ao comportamento do mercado.

Novos empregos formais no McDonald's

A Arcos Dorados, operadora da rede McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe, está comprometida em gerar mais de 4 mil novos postos de trabalho formais no Brasil em 2023. As vagas serão criadas a partir da inauguração de 50 novos restaurantes no País, o que representa cerca de 60% do plano de expansão previsto para toda a operação da companhia no período. Ela espera ainda proporcionar milhares de outras oportunidades de emprego em função da rotatividade natural esperada do setor durante o ano.