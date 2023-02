O registro de 950 marcas

A Marpa de Porto Alegre finalizou mais um ano com crescimento e saldo positivo em 2022. Ao todo, a empresa encaminhou mais de 950 registros de novas marcas, 55 patentes e mais de 560 novos contratos, o que representa um incremento de 20% em relação ao faturamento de 2021. "Tivemos um acréscimo de cerca de 360 novos clientes em 2022. Nossa meta para 2023 é manter o crescimento e expandir nossa área comercial com atuação em mais estados do Brasil", afirmou o presidente Valdomiro Soares.

Os produtos sustentáveis

O consumo de produtos sustentáveis cresceu muito no Brasil desde 2021. Tanto que o país concentra 53% dos compradores da categoria na região, apresentando um crescimento superior a 123% sobre a apuração de anos anteriores, segundo pesquisa do Mercado Livre em 2022. Com isso, é possível enxergar uma mudança nos hábitos de consumo da população.

A escolha de 10 OSCs

O Instituto Lojas Renner e o governo gaúcho são parceiros do projeto Varejo Social, que prevê a seleção, via edital público, de 10 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com brechó, bazar e/ou lojinha. As selecionadas receberão apoio financeiro no valor de R15 mil, divididos em até três parcelas. As inscrições ficam abertas até 09 deste mês pelo e-mail: [email protected] Além do recurso será realizada a capacitação das entidades selecionadas.

Remuve no ParkShopping

Especializada em remoção de tatuagem e micropigmentação, a Remuve é a primeira loja franquia da marca dedicada à técnica feita a laser no país. Capitaneada por Brenda Terra, empresária do segmento de beleza, e pelo casal Gerson e Verônica Belinaso, a loja iniciou sua operação na cidade no dia 29 de janeiro e fica localizada no segundo piso do ParkShopping Canoas.

Lazer de verão diferente

Um lugar à beira do Guaíba, com passeio de barco, espaço para banho de lago e cercado pela natureza, para quem quer fugir da correria de Porto Alegre. Esta é a proposta do Butiá, antiga fazenda localizada em Itapuã, cerca de 50 km da capital. Para o verão, o local está aberto de quarta a domingo, com novidades como passeio de barco guiado até o Farol de Itapuã e stand up paddle no lago. As reservas devem ser feitas através do site obutia.com.

Segundo mercado da RNI

A RNI, de São José do Rio Preto (SP) vai lançar seu 5º empreendimento em Pelotas, com VGV de R$ 104 milhões e geração de 400 empregos. Ela já fez 23 lançamentos e gerou mais de 6.000 empregos no RS, seu segundo maior mercado após SP. Em parte do grupo Empresas Rodobens, a RNI foca sua estratégia nas moradias econômicas em regiões fora dos grandes centros e áreas onde o agronegócio é pujante, estimulando o desenvolvimento de novos bairros, que tendem a valorizar no curto prazo. Canoas e Gravataí já têm empreendimentos da RNI, que deve seguir apostando na economia gaúcha em 2023.

A primeira Havanna em Caxias

A famosa rede de cafeterias argentina Havanna confirma sua primeira operação em Caxias do Sul, a segunda maior cidade do RS. O local escolhido é o shopping Villagio Caxias. A loja ocupará um dos espaços mais nobres do empreendimento e será de esquina. As obras iniciaram nesta quarta-feira (01). A unidade do Villagio será o modelo mais completo que a marca oferece aos franqueados, com loja e cafeteria, e a oferta de todos os produtos da marca. A inauguração está prevista para ocorrer em março. Na Serra, a chegada da Havanna é liderada pelos empreendedores caxienses Maicon Flores e Dyego Hoffmann que já comandam as franquias em Gramado e Canela, abertas em 2022.