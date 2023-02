Gastos para o ano letivo

Os preparos para o início do ano letivo de 2023 estão movimentando o comércio caxiense. Pela primeira vez, a CDL Caxias realizou uma pesquisa de intenção de compras de volta às aulas para identificar o valor que os consumidores gastarão em materiais escolares, uniformes e transporte. Como o estudo é inédito, não há estimativa de crescimento em relação ao ano anterior. Mas, devido à alta da inflação, mais de 53% dos clientes disseram que desembolsarão mais do que em 2022. A projeção é que, por aluno, sejam gastos R$ 236 em materiais escolares, R$ 295 em uniformes, além de R$ 231 por mês no transporte do estudante.

Curso para sommelier

A ABS-RS, de Bento Gonçalves, recebe inscrições para o curso Sommelier Profissional Presencial - Experiências Serra Gaúcha. Ele irá começar dia 10 de março e se estenderá até 24 de setembro. Para receber a certificação, os candidatos terão de conseguir média final 6,0. O investimento para associados será de 12 parcelas de R$ 997 e para o público em geral 12 parcelas de R$ 1.080. Pagamentos no ato via PIX têm desconto de 5%. Inscrições pelo WhatsApp (54) 99972-0130.

A Casa do Construtor

A Casa do Construtor procura empreendedores no Estado para abrir franquias e, para isso, vem realizando reuniões de forma virtual. É importante que os candidatos já atuem no segmento de casa e construção ou que contem com vasto conhecimento da área. O próximo encontro acontece nesta quarta-feira com interessados de Erechim. Segue depois para interessados de Novo Hamburgo, Uruguaiana e Bagé.

Grupo São Pietro Saúde

O Grupo São Pietro Saúde, de Porto Alegre, é apoiador da 1ª Copa ACX de Beach Tennis, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, na beira-mar de Xangri-Lá. Juntamente com o Hospital LifePlus Litoral Norte, em um espaço preparado especialmente para o evento, o grupo oferece serviços e brindes, além de conteúdo especial sobre saúde ocular no verão.

Expansão do e-commerce

O setor do e-commerce é um dos que mais se destaca no Brasil. Segundo dados da ABComm em 2022, as vendas totais registradas no e-commerce cresceram 5%, atingindo a marca de R$ 169,6 bilhões. Para 2023, a projeção de crescimento é maior e gira em torno de 9,5%, podendo registrar R$ 186 bilhões ao fim do ano.

Luagge Imóveis no Paleta Atlântida

A Luagge Imóveis, imobiliária com mais de 30 anos de atuação em Porto Alegre, foi uma das apoiadoras da 6ª edição do Paleta Atlântida e esteve presente na área destinada às empresas da construção civil. Luigi Gerace, presidente da Luagge Imóveis, liderou um grupo de 20 marcas que participou da disputa e alcançou o segundo lugar na competição de melhor Paleta Gourmet.