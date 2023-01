A criação de comunidades

O WhatsApp lançou no final de 2022 uma ferramenta para criar comunidades. Trata-se de um canal em que as marcas podem fazer a gestão de diversos grupos e abordar assuntos distintos com fornecedores, funcionários e, sobretudo, clientes e consumidores em potencial. A novidade está em sinergia com as necessidades do mercado, uma vez que a proximidade da empresa com seus clientes nunca foi tão importante como agora. "Hoje em dia, é essencial que as marcas estejam presentes nas redes sociais, porém, mais do que isso, é necessário manter um diálogo com o público de interesse", afirma Satye Inatomi, sócia da Jahe Marketing.

Hotel do Grêmio, o point

O Park Plaza Moinhos 1903, conhecido como hotel do Grêmio, está no clima do Campeonato Gaúcho 2023. Além de transmitir todos os seus jogos, uma série de iniciativas vai estimular os torcedores a acompanhar a partida nas dependências do hotel, com a ambientação de um campo de futebol e gastronomia típica de estádio. O hotel fica na Doutor Timóteo, 577, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Um concurso de queijos

Emater e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul (Smapa) vão promover o 1º Concurso Regional de Queijos Artesanais da cidade. As inscrições estão abertas a produtores de queijo de toda região e podem ser feitas até 15 de fevereiro. É para estimular a melhoria da qualidade dos queijos produzidos na região e valorizar sua produção artesanal. O julgamento dos inscritos será no dia 24 de fevereiro, no Cevitis (antiga Fepagro), em Fazenda Souza.

Os 12 anos de Experato

A Experato Investimentos completou 12 anos com aumento de 2 mil para 11 mil clientes em todo País e mais de R$ 1,5 bilhão em custódia, efeito da digitalização dos serviços. Segundo o sócio Marcelo Ostermann, "as incertezas e o tempo em casa, na pandemia, fizeram o brasileiro se interessar por investimentos". Nos próximos anos, a empresa planeja atingir R$ 5 bilhões em custódia, "crescendo na qualidade e alinhamento de interesses com o investidor", conclui.

Os 30 dias da telessaúde

A lei nº 14.510 de 2022, da telessaúde, que autoriza a telemedicina, completou seu primeiro mês semana passada e deve impulsionar para uma nova fase empresas de tecnologia dedicadas ao desenvolvimento de soluções na área da saúde. Entre outras diretrizes, elencadas pelo texto, estão as garantias de autonomia de escolha e segurança de pacientes e profissionais da saúde. Aliás, a nova lei irá facilitar justamente o acesso a estes profissionais, tendo em conta as enormes distâncias existentes neste país continental.

Manual para abrir capital

Depois de um período considerável sem movimentações, as ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) devem voltar a partir de 2023. Pensando em oferecer uma referência rápida para ajudar as empresas a tomarem decisões ao longo deste processo, PwC Brasil e B3 se uniram para criar o manual "Abertura de capital no Brasil - Boas práticas para o processo de IPO e o dia a dia de uma companhia de capital aberto".

Analfabetismo dentro das escolas

Apenas uma em cada três crianças é alfabetizada na idade certa no Brasil, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, baseado na última avaliação feita pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, Saeb, de 2022. O que representa um grave problema. Significa o próprio analfabetismo dentro das escolas, acrescenta. E por isso, conclui ele, a alfabetização na idade certa, no primeiro ano do Ensino Fundamental, é "prioridade absoluta" para o País.