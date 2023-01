Crescimento do Mamma Mia

O Galeto Mamma Mia de Gramado (RS) faturou 59% mais em 2022 do que em 2021 e abriu três unidades no Estado: duas em Porto Alegre (Cais Embarcadero e Bologna Mall) e uma no Bourbon Shopping Canoas. No segundo semestre, também chegou ao estado de Santa Catarina com operações em quatro cidades: Florianópolis, São José, Balneário Camboriú e Tijucas. Em 2023, a previsão é crescer 40%, considerando os restaurantes próprios, franquias e novos empreendimentos. Até agora estão confirmadas novas operações no bairro Petrópolis e no Shopping Pontal, em Porto Alegre.

Mais empregos verdes

O Brasil já possui 10% dos empregos "verdes" no mundo, segundo cálculo da Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena na sigla em inglês). A expansão desse mercado, especialmente centrado nas energias renováveis, poderá gerar mais dois milhões de vagas nos próximos cinco anos, segundo o estudo "Plano Nordeste Potência", realizado por Centro Brasil no Clima, Fundo Casa Socioambiental, Grupo Ambientalista da Bahia e Instituto Clima Info.

Stortti compra e vende

A M. Stortti ampliou sua área de abrangência nos estados da região Sul com projetos e negócios focados em M&A, uma área de business partners de negócios voltados à compra e venda de empresas, desenvolvimento de joint ventures e projetos de financiamento e capitalização. A empresa já atua em Bagé, Frederico Westphalen, Santa Cruz do Sul, Panambi, Pelotas, Carazinho, Livramento, além de cidades da serra e de Santa Catarina.

Guarida rumo ao topo

Pela quarta vez, a Guarida recebeu a certificação Great Place to Work (GPTW), selo que premia as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Os colaboradores atribuíram nota 87 na avaliação da empresa em quesitos como credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Haverá nova pesquisa até o final do ano para a definição do ranking geral.

Cheque mantém queda

O uso do cheque pelos brasileiros continua em queda no País e em 2022 foi de 7,3% sobre 2021, com a compensação de 202,8 milhões de documentos. Na comparação com o início da série em 1995, a queda registrada foi de 94% com a compensação de 3,3 bilhões de cheques, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Tramontina no Paleta Atlântida

A Tramontina estará presente na 6ª edição do Paleta Atlântida, conhecido por promover o maior churrasco de beira de praia do mundo. Os mais de três mil assadores e 45 mil visitantes serão recebidos no Espaço Tramontina, que contará com lounge e loja. Realizado em 28 de janeiro, das 9h às 17h, em Xangri-lá, o concurso espera reunir churrasqueiras ao longo de até dois quilômetros de extensão.