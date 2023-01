Uso dos serviços no Interior

A aceleração de um movimento de pessoas indo morar em outras cidades depois da pandemia da Covid-19 resultou na descentralização da vida na Capital e no aumento do uso de serviços no Interior, incluindo os de saúde. Na Gramado Clínica de Olhos, referência em atendimento a casos de catarata e implante de lentes intraoculares, por exemplo, isso se refletiu na ampliação do espaço com a instalação de um novo Centro de Diagnóstico de 1 mil metros quadrados. O que representa 10 vezes sua capacidade de exames e trouxe mais agilidade na resolução e tratamento sem o paciente precisar se deslocar à Capital.

A captação de eventos

Pelo segundo ano consecutivo, o Gramado e Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias ganha destaque entre os conventions brasileiros, como o escritório que mais captou eventos. Em 2022, foram 116 candidaturas lançadas e/ou propostas de orçamentos enviadas. A expectativa é de que os 27 eventos captados em 2022 injetem até R$ 51 milhões na economia da Região das Hortênsias do Estado.

Produtos financeiros

O Brasil registra um número elevado de produtos financeiros, mesmo tendo uma das populações mais bancarizadas da região, com 70% dos adultos tendo acesso a bancos (atrás apenas do Chile, com 74%, segundo dados do Global Findex). O resultado surpreende, pois a tendência é que em países com maior acesso aos bancos reduz a necessidade de adquirir soluções extras e até procurar por outras instituições financeiras.

Pequenos negócios

Levantamento do Sebrae, a partir de dados da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), mostra que a abertura de pequenos negócios no Brasil registrou em 2022 pequena queda (7%) sobre 2021, mas continua superior ao número registrado no período anterior à pandemia da Covid. Em 2019, haviam sido criadas pouco mais de 3 milhões de pequenas empresas. Em 2022, foram 3,6 milhões, a maioria na categoria MEI, que representou 78% do total.

CDL Jovem de Caxias

O engenheiro civil Gabriel Comerlato, de 27 anos, assume neste ano como diretor da CDL Jovem de Caxias do Sul. Atualmente, o grupo é formado por 34 jovens empreendedores da região.

Eventos e experiências

A retomada dos eventos presenciais em 2022 levou a agência gaúcha de eventos e experiências Blue Mint a faturar 12% a mais em 2022 do que em 2021. Ela realizou 60 projetos, que atingiram uma verba gerenciada pela empresa superior a R$ 12 milhões. A agência também lançou em 2022 sua nova identidade visual, com ícones que representam o aspecto sensorial de seus serviços, envolvendo os cinco sentidos e promovendo sensações e associações afetivas entre as marcas e seus públicos.

Associação de Enólogos da América

Criada a Associação de Enólogos da América (AEA), iniciativa da união de enólogos da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, fortalecida com a realização do evento Directo del Viñedo, que surgiu durante a pandemia da Covid-19. O ex-presidente da ABE, enólogo André Gasperin, voltou de recente viagem a Buenos Aires, capital argentina, onde, junto com representantes da Argentina, Chile e Uruguai, oficializaram a criação da Associação. Juntas, as entidades dos quatro países se comprometem a cumprir uma agenda de ações e eventos de mobilização do setor, muitos deles já programados para ocorrerem ao longo de 2023.