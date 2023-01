Wine Bar em Novo Hamburgo

Proporcionar uma experiência completa e livre pelo universo do vinho é a proposta do Vino!, uma combinação de wine bar e loja que apresenta mais de 250 rótulos da bebida de diversas regiões do mundo. A inauguração da primeira unidade da rede de franquias no RS será na Av. Doutor Maurício Cardoso em Novo Hamburgo, em fevereiro. Ela se diferencia por ser um lugar democrático, com a possibilidade dos visitantes degustarem vários rótulos de todo o universo das bebidas em taça, pelo valor proporcional da garrafa, acompanhados de um cardápio gastronômico com diferentes harmonizações.

Gestão de frotas Delta

A Delta Global de Poto Alegre acaba de disponibilizar ao mercado uma ferramenta que pode gerar até 40% de redução nas despesas com multas. A novidade faz parte do Delta Fleet, a mais completa plataforma de gestão de frotas da América Latina, e prevê a redução do valor que será gasto com multas e o acompanhamento, pelo setor financeiro da empresa, do seu impacto no faturamento mensal. A inovação é resultado da parceria da Delta com a RDMultas, que desde 1998 trabalha realizando consultas e agindo preventivamente nas tratativas jurídicas.

Shopping de arquitetura

O Glass Mall, shopping de arquitetura, decoração e design de Novo Hamburgo, abriu na noite de quinta-feira passada duas lojas no empreendimento: a Makrovision e a Lucendi Iluminação. Reunindo o alto padrão de arquitetura, o Glass Mall possui uma localização estratégica e conta com 4.500m² de área total e 1.500m² de área construída em um prédio histórico do município, que foi repaginado preservando a história dos pavilhões da década de 40.

Hotel Alpestre Gramado

As melhorias anunciadas pelo hotel Alpestre de Gramado estão prontas. Ele acaba de concluir uma grande reforma em sua estrutura. A mudança começa pela nova fachada, agora virada para uma das principais avenidas de Gramado, a Avenida da Hortênsias, num projeto arrojado estilo "Arquitetura de Montanha", assinado pelo designer e imagineer Ricardo Peccin, que foi buscar referências em obras da cidade de Whistler, no Canadá.

A Lugano além do chocolate

A Lugano, tradicional marca de chocolates de Gramado acaba de ampliar sua atuação no mercado nacional agregando novos produtos. O foco agora é investir também no segmento de cervejas próprias. São 6 estilos seguindo à risca a Lei da Pureza alemã, desde a tradicional Pilsen, a Weizen e a Dunkel, todas produzidas e envazadas pela cervejaria parceria Rasen Bier, a primeira de Gramado, fundada em 2008. As unidades estão disponíveis nos tamanhos Long Neck 330ml e 600 ml. Além das cervejas, a marca também dispõe hoje de vinho e espumante, além de licor, café e chocolate quente. O próximo passo será investir na linha de chás.