Parceria da Arcos Dorados

Arcos Dorados, franquia responsável pela operação do McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe, se une a Junior Achievement (JA), para investir na capacitação de jovens e gerar impacto positivo na sociedade. A companhia selou essa parceria para proporcionar educação empreendedora ao público por meio de atividades online e presenciais que envolvem seminários e acompanhamentos práticos. Nos cursos, alunos de escolas públicas brasileiras tiveram a oportunidade de trabalhar na criação da sua própria empresa e acompanhar profissionais da Arcos Dorados durante um dia de trabalho em restaurantes McDonald's de diversas regiões do País.

Novo exame do Serdil

O laboratório Serdil está disponibilizando o exame de imagem elastografia por ultrassom com a técnica shear wave. Considerado um método não invasivo, o teste é indicado sempre que houver suspeita de fibrose em pacientes com doença hepática, como doença hepática gordurosa, alcoólica ou por hepatites B e C. No exame, o tecido hepático é induzido a uma onda de cisalhamento que gera uma imagem em escalas de cinza, medindo a rigidez hepática.

A pizzaria inclusiva

A Dhuy Pizza, pizzaria inclusiva de Porto Alegre, estará com estande no Parador Iguatemi a partir desta sexta-feira a 5 de março, sempre das 16h às 22h, comercializando produtos glúten free, sem lactose, vegetarianos e veganos. O evento trará uma proposta divertida para o verão e será no estacionamento do shopping, com música ao vivo, gastronomia e entrada gratuita.

A Guarida em Torres

A Guarida começa 2023 inaugurando sua primeira agência em Torres. Com atuação de 14 anos na administração de condomínios no Litoral Norte e uma sede em Capão da Canoa, a Guarida inaugura nesta hoje sua primeira agência em outras areias. A nova sede será dedicada à administração de condomínios, que é liderada pela Guarida no Litoral Norte gaúcho. Com esta nova operação, a Guarida pretende atingir 12% do share de mercado no primeiro ano de atuação.

Soluções para tributos

Com uma ação de marketing iniciada na Estrada do Mar, Litoral Norte gaúcho, a Marpa Gestão Tributária está chamando a atenção dos empresários que trafegam pelo local. São seis painéis sequenciais com a mensagem: "Mais caixa para sua empresa? Só na MGT! Chama que a gente explica!" O objetivo é mostrar que, para quaisquer problemas com tributos, sempre há uma solução. A empresa fechou 2022 com R$ 160 milhões regularizados em débitos federais e estaduais para clientes em todo o País.

Arte de fazer negócios

A Sonata Brasil, escola de formação de líderes, acaba de lançar seu MBA, "A arte de fazer negócios", com foco no desenvolvimento de habilidades como criatividade e flexibilidade, cada vez mais demandadas no mundo corporativo, principalmente de gestores. Com duração de 18 meses, aulas online e imersões presenciais, o curso conta com uma metodologia exclusiva, que usa a arte como ferramenta de aprendizagem, e professores renomados no mercado.

Apoio às bandas de Nova Petrópolis

A Prefeitura e a Associação de Bandas e Conjuntos Musicais de Nova Petrópolis celebraram em 2022 parceria para garantir apresentações e shows musicais no município, com a inclusão da Orquestra Jovem entre as atrações como a novidade para o acordo firmado neste ano. Ao todo, o Poder Público irá investir R$ 840 mil pelas atrações para os eventos ao longo de cinco anos. Para 2023, a parceria prevê uma exibição mensal da Banda, das Orquestras de Sopros e Jovem e de exibições artísticas, limitada a 60 cada uma.