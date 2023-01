A força da marca própria

A Fröhlich, distribuidora atacadista gaúcha pertencente ao Grupo Delly's, encerra 2022 com expansão de 27% em seu faturamento e 16 % no volume de vendas, sobre os resultados de 2021. Os números positivos são representados, em grande parte, pela venda de produtos marca própria da Fröhlich - Fritz & Frida, Frily e Frilar -, que corresponderam a 60% do faturamento da empresa no último ano. Visando obter os resultados positivos, a empresa segue investindo no mix de marca própria que, só em 2022, contou com o lançamento de 24 novos produtos e atualização de 32.

Expansão para fora

Após sua compra pelo Grupo Delly's, a Fröhlich de Ivoti expandiu suas vendas a outros estados e agora também está em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Este crescimento se deve à intensificação em atender o segmento de food service, com novas opções de gramagens, e ao fortalecimento de suas linhas especializadas voltadas à alimentação de pets, pela marca Frily.

Patrocínio de futebol

Com forte presença no mercado de obras em Santa Catarina, a Construtora Tedesco de Porto Alegre, assinou acordo de patrocínio com o Barra Futebol Clube, do Balneário Camboriú, para temporada de 2023. A construtora também executa as obras do novo Centro de Treinamentos e Estádio do clube catarinense, localizado em Itajaí. Nos anos 60, foi a responsável pela construção do Beira-Rio.

De origem biológica

A Braskem anunciou um projeto que produz polipropileno de origem biológica. É mais uma ajuda na redução de emissões de gases do efeito estufa e um participante fundamental na captura de carbono via produção de materiais com matérias-primas renováveis e base biológica.

OIW Solar na Capital

A OIW Solar chega à capital gaúcha nesta quinta-feira (19) para reforçar sua presença no Estado e funcionar como base da expansão de vendas de kits fotovoltaicos no País. Após seis meses de operação, a empresa atua em Montes Claros (MG), Cuiabá (MT) e Maracanaú (CE), onde conta com centros de distribuição, além dos já existentes em São Francisco do Sul (SC) e em Taquari (RS ,sede da empresa). A filial, em Porto Alegre, está localizada no Condomínio FK, no Bairro Jardim Europa.

Relação brasileiro e automóvel

A Serasa apresenta hoje, às 11h, um estudo inédito sobre a relação do brasileiro com o automóvel. Os resultados da pesquisa serão conhecidos em uma transmissão ao vivo que abordará cinco pontos: a organização financeira; o uso dos automóveis pelo brasileiro; comprando um automóvel; tendências do mercado automobilístico e o brasileiro e o carro.