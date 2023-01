Só 8% no ensino técnico

Apenas 8% dos estudantes de nível médio no Brasil estão matriculados no Ensino Técnico, número bem abaixo do total registrado nos países da OCDE, que é de 40%. Conforme estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), pessoas que cursaram Ensino Técnico têm 38% mais chances de emprego de carteira assinada, além de remuneração 13% maior do que quem não cursou. Fatos como este, aliados à possibilidade de ver jovens com melhores oportunidades por meio da educação, motivam a Mills, líder latino-americana em locação de equipamentos, a promover o programa TransFORMAR. A iniciativa oferece 15 bolsas de estudo em Cachoeirinha e 15 em Rio Grande, para curso de eletrotécnica.

O hidrogênio verde

A matriz energética de alto potencial renovável do Brasil e a abundância dos recursos naturais colocam o país como potencial protagonista na liderança de produção de hidrogênio verde no mundo. A avaliação faz parte da Pesquisa Hidrogênio Verde e o Futuro das Matrizes Energéticas, realizada pela PwC Brasil. Cerca de 85% da energia elétrica no país é gerada a partir de fontes renováveis, uma das matrizes elétricas mais limpas do planeta.

A Dynamic Travel

A Dynamic Travel - empresa especializada em atendimento personalizado e diferenciado de viagens e eventos corporativos -, realiza no dia 25 deste mês um encontro com gestores de diversos setores em Porto Alegre, onde possui uma unidade. Será Ele no Hotel Deville das 8h às 13h. O evento é focado no momento atual da indústria de viagens corporativas e promove network e discussões sobre melhores práticas em gestão de viagens.

Vinho Jolimont Canela

Uma das pioneiras na produção de vinhos finos e artesanais, a Vitivinícola Jolimont, fundada há 75 anos em Canela, na Serra Gaúcha, atraiu mais de 200 mil visitantes só em 2022. Ela produz ao ano 1 milhão de garrafas de vinhos e espumantes e para este ano a empresa prospecta o lançamento de 20 rótulos, o primeiro dos quais deve ser apresentado em fevereiro.

Automação em pneus

A reformadora mineira Paes Pneus, de Muriaé, está investindo na automação da sua linha de produção para ampliar eficiência e produtividade. E para isso adquiriu uma extrusora de ligação VOC 760 Cargo da gaúcha Vipal Máquinas, equipamento que serve para remover a borracha excedente no pneu durante o processo de raspagem do mesmo, deixando-o com as dimensões corretas para ser reformado. Esta é a segunda máquina comprada da Vipal pela Paes, que já tem uma raspadora de pneus VR01 Smart Uno.

Supreme na Introduce

A Introduce, de Caxias do Sul especializada em soluções e serviços para transformação digital e de negócios, acaba de adquirir 50% da Supreme. Ela é também caxiense que atua em soluções personalizadas de TI para o mercado corporativo e abrange todo o escopo de infraestrutura, desde estruturas locais, como servidores, redes, e estações de trabalho, passando por segurança da informação, antivírus, firewall e com o seu forte na implantação de serviços em nuvem Microsoft Azure e Amazon Web Services.

Cursos semipresenciais Estácio RS

A Estácio RS traz novidades para seu leque de cursos de graduação em 2023, lançando três opções na modalidade semipresencial: Medicina Veterinária, Fisioterapia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Com ingresso ainda no primeiro semestre de 2023, as aulas práticas acontecem na sede em Porto Alegre. Além destes, a faculdade também possui outras opções presenciais, como Direito, Psicologia, Enfermagem, Biomedicina, Administração, Ciências Contábeis e Engenharia Civil.