A desindustrialização do Brasil

Até a década de 80, a indústria de transformação possuía uma parcela relevante de participação no PIB do Brasil. Ela chegou a se aproximar dos 20% entre os anos de 1950 e 1970, e hoje está 15% abaixo do pico da série histórica, alcançado em 2013. Conforme dados do IBGE, a participação da indústria de transformação no PIB brasileiro recuou de 15,60%, no quarto trimestre de 1996, para 10,3%, no primeiro trimestre de 2021. Ao mesmo tempo, o setor agrícola ganhou cada vez mais espaço. Somado ao extrativo, saiu de 4,9% em 1996 para 16,2% no PIB do país em 2021, segundo estudo do grupo Travelex Confidence, maior especialista em câmbio no mundo.

A reindustrialização

É por esta razão que a ênfase do titular do recriado Ministério da Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin, tem sido na reindustrialização. E que em sua posse foi incisivo na afirmação de que a indústria brasileira tem que retomar o protagonismo no PIB anunciando ser esta também uma das principais prioridades de seu programa de governo, com destaque para o desenvolvimento sustentável.

Sacolas para turismo

A Secretaria de Turismo de Gramado encomendou por licitação novas sacolas ecológicas para divulgação de seus trabalhos e workshops em feiras nacionais e internacionais, substituindo as de papel. Elas são fabricadas de tecido 100% poliéster a partir de garrafas pet. O novo material é durável e pode ser reutilizado para variadas finalidades.

Feiras de franchiseB2B

O calendário 2023 da FranchiseB2B já está definido e com a primeira parada marcada. A ideia é levar o franchising para cidades menores do Brasil. Ao todo, estão programadas 33 edições programadas começando por Santos (SP), no dia 4 de fevereiro; e encerrando em Salvador (BA), em 14 de dezembro.

Atendimento no Litoral

O Hospital LifePlus, em Xangri-Lá, passou a contar com o convênio assinado junto à Unimed que libera a cobertura de atendimento aos beneficiários dos planos de saúde da operadora, permitindo o acesso ao Pronto Atendimento 24h da instituição. O hospital oferece atendimento em pediatria, traumato-ortopedia e clínica geral.

Dívidas renegociadas, novas vendas

Mais de R$ 1,5 milhão já voltaram a girar na economia caxiense e se transformaram em novas vendas na 5ª edição da campanha de regularização de dívidas da CDL Caxias e SPC Brasil. Entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, quatro mil dos 13,7 mil consumidores que procuraram o feirão renegociaram suas pendências. Além do montante que já está em circulação, com a força-tarefa, mais R$ 1 milhão foram renegociados e devem ser injetados ao longo de 2023, somando R$ 2,585 milhões em passivos resgatados nesta edição. Em cinco anos, o mutirão já recuperou R$ 7,3 milhões.