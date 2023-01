Gastronomia para crianças

A Escola de Gastronomia Chef Gourmet Novo Hamburgo está promovendo uma série de oficinas gastronômicas para envolver as crianças de 5 a 12 anos durante as férias escolares. A programação de oficinas iniciou no dia 11 de janeiro, e ainda conta em algumas atividades com vagas disponíveis. Para esta quinta-feira (19), está prevista a oficina com a temática "Festa de Aniversário", e para o dia 23 deste mês, a "A la minuta". A inscrição para uma única atividade custa R$ 150,00. Já para participar de duas o valor é de R$ 120,00 cada. Mais informações pelo WhatsApp: (51) 99140-1380.

A Expansão da Gang

A Gang, marca jovem do Sul do País, começa 2023 em plena expansão e anuncia mais uma loja na Serra gaúcha para segunda quinzena de fevereiro. É em Farroupilha, com mix completo, além de marcas parceiras como Nike, Adidas, Casio, Jeansport e Stanley. A Gang já tem mais de 50 lojas físicas no RS e SC, com a abertura em 2022 de cinco novos pontos de venda, além da reinauguração de mais dois.

Dois novos sanduíches

O McDonald's está anunciando dois novos sanduíches na rede, os Brabos do Méqui, feitos de carne 100% bovina e uma combinação inédita de ingredientes, tudo para uma experiência surpreendente de sabor. Eles oferecem explosões de sabores a cada mordida. O Brabo Melt Crispy e o Brabo Bacon Salad foram pensados para amantes de carne bovina e trazem mais um novo ingrediente, a Méquinese, exclusiva maionese sabor carne defumada.

Ambientes de trabalho

Pesquisa elaborada pelo Departamento Trabalhista da Andersen Ballão Advocacia com empresas dos setores de óleo e gás, infraestrutura, automotivo, metalurgia, indústria moveleira e tecnologia da informação revela que 50% retomaram o trabalho presencial de forma integral ao longo de 2022. As demais implantaram o sistema híbrido: 33% vão ao escritório só 2 vezes por semana, 8,5% trabalham presencialmente 3 dias por semana, e outros arranjos são 8,5%.

Sobrevida a incêndios

A Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) são essenciais em sistemas inteligentes de segurança. A propósito, o Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE) conduz estudos demonstrando que a adoção de tecnologias impacta na taxa de sobrevivência em casos de incêndio, elevando para mais de 80% a possibilidade de que todos saiam ilesos, esclarece o membro sênior da instituição Paulo Miyagi.

Copa além do gramado

A Copa do Mundo terminou, mas deixou resultados além dos gramados. A Wilson Sons, por meio do Tecon Rio Grande, praticamente dobrou as exportações para o Catar em 2022, comparado com igual período de 2021. De janeiro a novembro, houve um crescimento de 96% nas remessas via contêineres, resultado liderado pelo frango congelado, que representou cerca de 85% deste total. Somente para a ave beneficiada, foram 495 contêineres refrigerados ou 990 TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés).

Crédito Real firma parceria

Colocando em prática seu plano de expansão, a Imóveis Crédito Real de Porto Alegre firma parceria com a Brognoli Negócios Imobiliários, empresa do ramo com atuação na Grande Florianópolis. Ela já estava presente nos estados de Santa Catarina e de São Paulo e, agora, dá um passo a mais rumo à meta de se tornar uma das maiores administradoras de imóveis do país. Com mais de 50 anos de história, a Brognoli possui quatro endereços interligados direcionados para aluguéis, vendas e seguros, e conta ainda com uma estrutura de assessoria jurídica, manutenção e reforma de imóveis e incorporações.