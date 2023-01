Cem espaços no Pop Center

O Pop Center de Porto Alegre está com cerca de 100 lojas disponíveis para serem alugadas, informa a CEO Elaine Deboni. O local se torna uma oportunidade para quem quer empreender, visto que ter o próprio negócio é o terceiro maior sonho dos brasileiros. "Atualmente, cerca de 1,2 milhão de pessoas circulam pelo Centro Popular de Compras durante o mês. É um número bem expressivo e com grande potencial para as vendas". Hoje existem 700 lojas ativas no empreendimento, e os aluguéis dos espaços variam de acordo com o tamanho das lojas. Atualmente, um espaço de quatro metros quadrados custa R$ 241,80 por semana.

Aulas monitoradas

A Prefeitura de Minas do Leão concluiu em dezembro a ampliação e modernização do Sistema de Videomonitoramento. Agora, são 40 novas câmeras instaladas, totalizando 58, sendo nove delas com leitura de placas. Nas escolas, foram instalados mais de 130 equipamentos, que passaram a monitorar as salas de aulas e áreas externas.

Foco na segurança

A Netfive, empresa gaúcha com foco na segurança da informação e serviços de TI, registrou em 2022 um crescimento de 50% no faturamento. O CEO Henrique Schneider destaca que o vCISO, sua solução exclusiva que mapeia riscos do negócio referentes à segurança da informação, continua sendo o principal fator do desempenho positivo. Para 2023, a expectativa de crescimento é de 75%.

Cosméticos gaúchos

A empresa gaúcha D'agua Natural, líder em cosméticos para massagem corporal, acaba de lançar a linha D'agua Vita Faces. Desenvolvida para estética facial profissional, ela contempla seis produtos para tratamento da pele do rosto, do esfoliante iluminador ao Serum Hidratante No Blue Light. Enquanto isso, os lançamentos para 2023 já estão no forno, avisa a CEO Denise Rochadel.

Randon Consórcios

A Randon Consórcios acaba de selar uma parceria com a startup gaúcha Campear - primeira plataforma para o agro brasileiro com rede própria de franquias - para ampliar ainda mais a oferta de consórcios, especialmente no agronegócio. Já nos primeiros meses de 2023, entra em atividade a Campear Consórcio, que será administrada pela Randon.

O avanço da RE/MAX no mercado

Com a inauguração da imobiliária RE/MAX Pillares, ontem, em Canoas, a regional gaúcha da franqueadora norte-americana presente no mundo abriu quatro novas unidades em menos de um mês no Estado. Em dezembro, foram duas em Passo Fundo - que já soma cinco -, e a Rede Prime Vip em Capão da Canoa. Mas os masters franqueados no Rio Grande do Sul, Thiago Medeiros e Túlio Marques, planejam abrir mais 25 imobiliárias no Estado, neste ano, prevendo chegar a 2 mil corretores associados.