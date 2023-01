Otimismo brasileiro em 2023

Oito em cada dez brasileiros acreditam que 2023 será melhor que 2022. É o que mostra a pesquisa "Global Advisor - Predictions 2023", feita pela Ipsos em 36 países. Os dados do Brasil são superiores à média mundial, que é de 65%. As outras nações bastante otimistas são México (84%), China (83%) e Emirados Árabes Unidos (82%). Na outra ponta, os cidadãos que estão menos empolgados para o novo ano são os japoneses, os belgas e os franceses. Nestes, os índices ficaram em 36%, 44% e 44%, respectivamente. Em comparação com o mesmo levantamento feito no fim de 2021, os dados do Brasil subiram três pontos percentuais (de 82% para 85%). O otimismo do brasileiro, porém, vai na contramão do restante da população mundial. Os números caíram mais de dez pontos percentuais em 24 países das duas pesquisas.

Mural de Kobra na Capital

O muralista Eduardo Kobra chegará a Porto Alegre dia 15 deste mês a convite do CEO da Incorporadora ABF Developments, Eduardo Fonseca, para pintar um mural homenageando uma figura representativa do RS. O local escolhido é o galpão que abrigava a sede da antiga Companhia Fábrica de Vidros Sul-Brasileira, no 4º Distrito. Incorporado ao 4D Complex House, o empreendimento contará com o Quattro - 4D Premium Lofts e diversas operações gastronômicas.

Ao trabalho presencial

Uma pesquisa do National Bureau of Economic Research (NBER) revela que, no Brasil, as empresas oferecem mais dias de home office do que gostariam. Como então atrair colaboradores a trabalho presencial? Segundo o especialista em carreira e negócios, Uranio Bonoldi, o ideal é entender o que leva os profissionais a preferir o trabalho remoto e oferecer, nos escritórios, o que não encontram em casa.

Prêmio Sesc de Literatura

O Prêmio Sesc de Literatura, que chega à sua 20ª edição em 2023 como um dos mais importantes e consagrados no reconhecimento de escritores estreantes, abriu inscrições nesta sexta-feira (6). Podem concorrer obras inéditas nas categorias Romance e Conto. Os interessados têm até 3 de fevereiro, às 18h, para concluir o processo de inscrição, gratuito e online.

Na busca do green card

A agência brasileira especializada em serviços de imigração, Morar EUA, da SG Group, irá realizar um grande evento gratuito de 2h15 em Porto Alegre dia 23 deste mês, sob a mediação do CEO Roberto Spighel. Seu objetivo é apresentar a melhor maneira de obter o green card (visto permanente nos EUA).

Mais cultura na Capital

Uma das empresas mais sólidas de planejamento cultural do RS, a produtora D.marin, de Passo Fundo, acaba de anunciar ao mercado a abertura de escritório em Porto Alegre. Ao longo de 2022, ela produziu 80 apresentações de teatro, além da publicação de livros, ações de reforço às bibliotecas do Sul do país e espetáculos de música. Eventos como a Festa Nacional do Chimarrão em Venâncio Aires e a Oktoberfest, de Santa Cruz do Sul são produzidos pela D.marin, liderada pela RP Daiane Marin.

Serviço de segurança no Nautilus

O Nautilus, primeiro marina bairro do litoral gaúcho, conta com o serviço de segurança da Volpato no empreendimento, que será uma referência em desenvolvimento econômico, social e cultural do litoral gaúcho. Ele é da Huff Incorporadora, fica na Rodovia ERS 389, Km 19, rotatória de acesso à Atlântida Sul, e tem 399 terrenos residenciais e 58 comerciais, para serem comercializados em 400 mil m2 de área. A Volpato será a responsável pela central de monitoramento e unidades veiculares de rápido atendimento em sistema full time e equipamentos de alta tecnologia.