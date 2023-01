Digitalização e uso de papel

Apesar do avanço da digitalização, o papel continua sendo utilizado em larga, inclusive para produção de documentos. Tanto que seus resíduos representam hoje 26% de todo o lixo em aterros sanitários. E sua produção usa grandes quantidades de óleo, água e vários outros produtos químicos. Para se ter uma ideia, um único pedaço de papel de impressora A4 requer 10 litros de água para ser produzido. Parece muito? Agora imagine que o trabalhador de escritório médio usa 10 mil folhas por ano. E não são apenas os escritórios que criam esse desperdício.

O consumo de papel

Estudos estimam que, mesmo com as tecnologias emergentes, o consumo de papel aumentou 400% nos últimos 40 anos. Um relatório da Research Gate apura que até 50% da madeira industrial ainda será utilizada para a produção de papel em futuro próximo.

Melhor ano Peugeot

A Peugeot atingiu um feito histórico em 2022 com a comercialização de 41.740 unidades, expansão de 41% sobre 2021, o que lhe atribui 2,1% de participação no mercado brasileiro, o melhor patamar dos últimos oito anos. E ocorre em um ano negativo para a indústria automotiva, que retraiu 1%, devido ao cenário de insegurança na economia e o calendário mais enxuto de vendas no varejo, em razão da Copa do Mundo.

O guaraná orgânico

Há 51 anos, a Ambev mantém em Maués (AM) a Fazenda Santa Helena, onde nascem os frutos que originam o centenário Guaraná Antarctica. A partir de um plano de manejo orgânico, o cultivo é feito hoje em pequenas áreas rodeadas de mata nativa, com práticas da agricultura regenerativa, modelo de produção que acaba de render à fazenda o selo de Certificação Orgânica de Produção Primária Vegetal (PPV) pelo IBD.

Materiais escolares

Uma amostra, entre tantas, da injustiça tributária do País é sua elevada carga sobre o material escolar. Segundo a Associação Comercial de São Paulo baseada nos dados do Impostômetro, a caneta é a campeã com 49,95%. Seguem-se a calculadora (44,75%), régua (44,65%), tesoura (43,54%) e agenda (43,19%). Por isso, o governo Lula insiste tanto na reforma tributária. O sistema atual tributa o consumo, que onera em 26% o orçamento familiar do pobre e 10% do mais rico (Ipea).

As bicicletas compartilhadas

A Tembici, líder de micromobilidade na América Latina, acaba de ser certificada como uma Empresa B, parte de um movimento global que exige os mais altos padrões de práticas ESG das organizações. Com sede em São Paulo onde surgiu em 2010, a Tembici é responsável por 75 milhões de deslocamentos com bicicletas nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. Mas já se expandiu também para Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina, e Bogotá, na Colômbia.