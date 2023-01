Guia para andar de ônibus

As linhas da Transcal, empresa de transporte coletivo de passageiros da Região Metropolitana de Porto Alegre, apresentam atualmente 98% de eficiência no aplicativo de monitoramento de transporte público TEU!. O indicativo beneficia o usuário, que pode acompanhar o deslocamento dos veículos da operadora com precisão através do app, evitando deslocamentos desnecessários e sabendo em quanto tempo o ônibus chegará na parada. Hoje, 100% da frota da Trascal está equipada com GPS para garantir o pareamento com o TEU!. A apuração é uma vantagem especial agora com a entrada das tabelas de verão.

O mais baixo crescimento

Números preliminares do Censo 2022 mostram que o crescimento da população brasileira de 2010 a 2022 foi o mais baixo desde o início da medição, em 1872. O número de habitantes aumentou de 191 milhões para 208 milhões. O Nordeste teve a menor variação entre as regiões. Cresceu metade da média nacional. Os dados definitivos saem em março.

Novo gastrobar em Caxias

A partir do dia 18 deste mês, toda a expertise e repertório dos premiados chefs restaurateurs William Williges e Carlos Bertolazzi serão apresentados em uma proposta de gastrobar, o Radisi Bar, no Complexo do Moinho, em Caxias do Sul. O investimento em ambiente de 268 m² foi de R$ 650 mil e deve gerar 15 empregos.

TIM 1OO% de cobertura

A TIM acaba de alcançar a marca de cobertura em 100% dos 5.570 municípios do país e passa a ser a primeira e única empresa privada de serviços a ter presença em todas as cidades do Brasil, sendo o 4G a tecnologia predominante nacionalmente. "Com isso, viabilizamos a todos os brasileiros acessarem a TIM de norte a sul, apoiando a inclusão digital no nosso país", anuncia o Chief Technology Information Officer da TIM Brasil, Leonardo Capdeville.

Ampliar a coleta de vidros

A ARCO Resíduos de Porto Alegre acaba de firmar parceria com a Verallia, terceira maior produtora de embalagens de vidro para alimentos e bebidas do mundo, que visa ampliar a coleta de vidro em bares e restaurantes na capital gaúcha. A ação é parte do Programa Vidro Vira Vidro e tem como propósito aumentar a circularidade desse material nobre no País.

Novo sócio na Cia das Diaristas

Fundada em 2013 em Santa Maria (RS), a Cia das Diaristas tem um novo sócio, a 300 Francising, de Joinville, aceleradora de franquias, responsável pela sua expansão. A empresa se destaca desde o início pela qualidade do serviço e o olhar do CEO Cássio Nunes Siqueira, voltado à inovação. Além de criar acolhimento, tirando dezenas de profissionais de limpeza da informalidade, ela também investe bastante em tecnologia. Outro destaque: a Cia das Diaristas contrata todas as profissionais em regime de CLT.