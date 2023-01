Qualidade em condomínios

Com uma presença significativa em São Paulo — um dos três estados onde atua, ao lado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina —, a Auxiliadora Predial conquistou importante certificado na área de gestão condominial no estado paulista. É o certificado PROAD, através de auditoria realizada pela Bureau Veritas — líder mundial no serviço de testes e inspeção. O selo, que tem validade por dois anos, garante que as empresas certificadas exercem as atividades de administração condominial dentro dos padrões de qualidade e segurança presentes em seu regulamento.

O Dnit pelos Correios

Desde o mês passado, já é possível ter acesso aos serviços do Dnit nas principais agências dos Correios por meio da parceria pelo Balcão do Cidadão. Nele, contribuintes podem fazer impressão de boleto de multa, emissão de certidão de nada consta, validação de nada consta, indicação de condutor infrator e do responsável pela infração, entre outros serviços da autarquia federal. A iniciativa resulta em economia de tempo para usuários e o órgão público.

O uso do Pix Sicredi

O Sicredi recebeu do Banco Central autorização para atuar como instituição Iniciador de Transação de Pagamento (ITP). Com o novo recurso, em breve, todos os associados poderão realizar suas transações financeiras via Pix no aplicativo do Sicredi usando saldos de outros bancos para compartilhar dados, autorizado pelos correntistas na estrutura do Open Finance. O ITP é uma das etapas da fase 3 do Open Finance, que é o cruzamento de sistemas das instituições financeiras para a movimentação monetária via Pix.

Mais arroz saborizado

O Blue Ville celebra o aumento na produção da sua linha de arroz saborizado, passando de 1 tonelada/mês para 2,8 toneladas em dezembro, a fim de atender a demanda de mercado. Nas versões tomate seco, árabe, frango com tomate, champignon e à grega, os produtos conquistam cada vez mais a preferência dos consumidores por seus sabores e praticidade, em embalagens de 250 gramas.

Zerar as reclamatórias

Dois anos sem novos processos trabalhistas. Este é o resultado alcançado por uma empresa de móveis da região de Camaquã (RS) após a implantação do método Conexão Trabalhista, criado pela advogada gaúcha Caroline Gil Schaffer. Desenvolvida desde 2016, a metodologia alia o Direito do Trabalho à Gestão de Pessoas, para transformar a relação entre empregado e empregador. E diminuiu em 100% o número de reclamatórias registradas na indústria.

Teste para a hepatite D

O Weinmann está colocando em rotina um teste para a detecção da hepatite D, causada pelo vírus da hepatite Delta. No Brasil, segundo a OMS, são cerca de dois milhões de pessoas infectadas. Muitas vezes, a infecção acaba sendo diagnosticada tardiamente, aumentando as chances de transmissão e quando a doença já avançou para casos de cirrose ou câncer de fígado. Os sintomas vão da fadiga e náuseas aos sugestivos de doença hepática, como coloração amarelada de olhos e pele.

O novo aplicativo do Sesc do RS

Um novo meio para acessar e se relacionar com o Sesc/RS de forma ainda mais próxima e facilitada está disponível para todos os gaúchos. Seu novo app, lançado nesta terça-feira, vai concentrar em um só lugar todo o universo do Sesc/RS, permitindo aos usuários acessar informações, serviços e até realizar compras. O objetivo da plataforma é proporcionar bem-estar, saúde, diversão, educação, lazer, esportes e outras facilidades de forma prática, trazendo mais comodidade e estabelecendo uma nova experiência de informação e relacionamento.