Água como protagonista

Água em abundância e muita área verde. Estes são alguns dos muitos diferenciais do Isla Xangri-Lá, condomínio de terrenos da DeMello Incorporações, que tem como parceira a ECL Participações. Com 38 hectares, dos quais sete serão com áreas de lagos, o empreendimento, que terá 482 lotes, é o maior lançamento do Litoral Norte gaúcho nos últimos 14 anos. Somado a uma arquitetura imponente e moderna, o condomínio conta com praia privativa, áreas de esportes, playground, piscinas, restaurantes, salões de festas, salão de beleza, minimercado e área de serviços. O início das obras deve ocorrer em março, gerando mais de 200 empregos diretos e indiretos.

Relatório Sebrae em áudio

Os últimos anos do Sebrae RS foram abordados em uma edição especial do podcast da instituição "Plano de Voo". A conversa com o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy trouxe temas como a transformação digital vivenciada pela organização e a desmistificação do conceito de inovação entre os pequenos negócios. A conversa, baseada no Relatório de Gestão da organização, está disponível no Spotify.

O esgotamento profissional

Pesquisa feita pela Isma-BR aponta que 30% dos profissionais brasileiros de todas as áreas sofrem com o burnout, Síndrome do Esgotamento Profissional. O mesmo levantamento ainda destaca que, se o crescimento continuar na mesma proporção, daqui a 20 ou 30 anos, ela poderá se tornar uma epidemia.

Guaraná com selo orgânico

Guaraná Antarctica da Ambev ganha certificado de produção orgânica na Amazônia. O selo reconhecido globalmente foi dado à Fazenda Santa Helena, em Maués (AM), onde ela cultiva há meio século os frutos que originam a bebida, preservando o meio ambiente e beneficiando mil famílias locais.

Mais uma Unicred Premium

A Unicred Premium, cooperativa do Sistema Unicred RS baseada em Lajeado, inaugurou uma nova agência em Santa Cruz do Sul. A estrutura servirá como modelo de experiência para os cooperados e comunidade, pois, além de ser mais ampla, clean e inovadora, busca entregar ainda mais a exclusividade no atendimento e a singularidade dos serviços e produtos da cooperativa.

Marfrig processa carne orgânica

A Marfrig, uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, passou a processar carne orgânica em sua unidade de Hulha Negra (RS). A matéria-prima chega ao Brasil por meio da operação da companhia no Uruguai, onde é a maior processadora de carne bovina. A carne orgânica é oriunda de animais alimentados somente a pasto, livres de fertilizantes sintéticos, hormônios anabolizantes e estimulantes de crescimento. No início de 2022, a unidade recebeu a certificação USDA Organic, da empresa IBD.