Maior desejo dos brasileiros

O impacto da saúde para as diferentes áreas, da educação à economia, esteve no centro das atenções nos últimos anos, em razão da pandemia de Covid-19. Mas, para muitos brasileiros, a saúde não é a prioridade número um, quando convidados a pensar sobre o principal desejo para 2023. Ganhar mais dinheiro é a grande vontade de 31% dos 2.337 participantes da pesquisa 2092 - como o brasileiro está construindo a saúde dos próximos 70 anos - realizada pelo Ipec a pedido da Pfizer. Entre as mulheres chega a 34%. O estudo foi realizado com brasileiros de diferentes localidades, considerando amostras representativas de São Paulo (capital e região metropolitana), além das regiões metropolitanas de Salvador, Rio de Janeiro, Belém, Brasília e Porto Alegre.

Diferentes expectativas

As expectativas dos brasileiros para 2023 variam conforme a idade. Entre os mais jovens da amostra, de 18 a 24 anos, só 7% consideram "ter uma boa saúde", como a principal vontade para o próximo ano. Mas, entre o que têm 60 anos ou mais, são 58%. Para 33% dos jovens, é ter sucesso no trabalho ou nos estudos. Porém, a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro alerta que, idade à parte, "a saúde deve ser algo para a vida toda, inclusive preventivamente, quando não estamos doentes".

O consumo da cerveja

As projeções do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) apontam para um incremento de 8% no consumo de cerveja no Brasil neste ano sobre o anterior com um volume de vendas superior a 15,4 bilhões de litros, segundo levantamento da Euromonitor. A propósito, o Brasil é o 3º maior produtor da bebida do mundo, atrás apenas da China e EUA.

Cooperativa Garibaldi

A Cooperativa Vinícola Garibaldi faturou R$ 265 milhões em 2022 avanço de 10% sobre o de 2021, confirmando seus sucessivos registros positivos conquistados na elaboração de espumantes, vinhos e sucos. Esse sucesso está diretamente relacionado à qualidade das bebidas, com a conquista de mais de 80 condecorações em 11 países ao longo do ano, destaque para os espumantes, carro-chefe da marca, que ultrapassaram as 60 medalhas e totalizaram 5,8 milhões de garrafas vendidas no ano.

O Tampinha Legal 2022

No ano em que completou seis anos de programa, o Tampinha Legal atingiu neste período mais de mil toneladas de tampas plásticas arrecadadas, que resultaram em mais de R$2,5 milhões para as entidades assistenciais participantes.

Alto custo da conta de luz

A conta de luz já representa um dos principais gastos mensais para 67% dos brasileiros, e sete em cada dez (72%) abriram mão de outras compras para poder arcar com seu custo, segundo levantamento da Abraceel (Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia). Mais: com a alta da inflação, quem mais sofre é a população mais pobre. Nos últimos 12 meses, 44% deixaram de pagar alguma conta de luz, segundo o especialista Douglas Andrade, dono de uma das maiores empresas de energia solar do Brasil.

O lugar do Brasil na inovação

O Brasil ocupa a posição 54 do Índice Global de Inovação 2022, entre 132 países, no ranking que tem a Suíça, EUA, Suécia, Reino Unido e Holanda no Top 5. Considerando a América Latina e Caribe, o Brasil aparece em segundo lugar, atrás do Chile e à frente do México, ante o quarto lugar do estudo anterior, mesmo em meio a situações que poderiam sinalizar uma recessão. A recente análise mostra que no último ano houve aceleração dos processos de inovação, desde que a ONU a incluiu entre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.