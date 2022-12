Os espumantes ancestrais

Você já ouviu falar em Pét-Nat (pétillant naturel), método ancestral de produzir espumante? A bebida que tem sido apreciada mundo afora por ser leve, borbulhante e refrescante, é produzida desde 2017 na Lomba do Pinheiro em Porto Alegre, pela Vinícola Mincarone, um projeto familiar tocado por mãe e filho. Vinificado naturalmente, sem uso de insumos enológicos, são 100% uva, fermentada espontaneamente na garrafa uma única vez, com leveduras indígenas. Os rótulos trazem experiências interessantes com o que a cantina encontra de melhor nos vinhedos gaúchos: desde as mais tradicionais para espumantes, como Chardonnay e Pinot, às improváveis Gewurztraminer, Tannat e Montepulciano. É poesia engarrafada: tanto pelo líquido, como pelo rótulo, já que as garrafas são pintadas a mão pelo próprio vinhateiro Caio Mincarone.

A inclusão pelo esporte

Com pilares de cultura e gastronomia consolidados, o Instituto Social Pertence, de Porto Alegre, encerra 2022 promovendo a inclusão agora também através do esporte. O foco do projeto Esporte & Energia é proporcionar atividades que melhorem a qualidade de vida de pessoas com deficiência acima de 18 anos e em situação de vulnerabilidade social e econômica por meio de aulas de Judô e Jiu-Jitsu. A inciativa é desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer e patrocínios da CEEE Grupo Equatorial e Sulgás.

Luz mais cara do mundo

Pesquisa recente, divulgada pela plataforma Cupom Válido a partir de dados da Abrace (Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres), mostra que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de contas de luz mais caras do mundo. Nos últimos cinco anos, seu custo aumentou 47%, o que contribuiu para que o país subisse de posição na lista, ficando apenas atrás da Colômbia.

Importação por navegação

A Fitesa, de Porto Alegre, uma das líderes mundiais na indústria de não-tecidos, tem apostado na navegação interior através do Tecon Santa Clara, terminal de contêineres da Wilson Sons em Triunfo (RS). O modelo logístico obviamente tem resultado em redução de custos comparado o modal rodoviário. A Fitesa usa o terminal para importação principalmente de fibras sintéticas e polímeros de propileno provindas dos EUA, Coréia do Sul, China, Indonésia, Taiwan, Tailândia e Singapura.

A estátua do Cristo Protetor

A estátua do Cristo Protetor de Encantado tem atraído não só turistas, mas com eles investimentos de instituições de turismo, como restaurantes e hotéis. Entre estes, destaque para a rede Laghetto de Gramado. Ela administrará um hotel no Boulevard Encantado junto à estátua, que ganha em altura a do Cristo Redentor do Rio de Janeiro.

Entrega do Tampinha Legal

Dois caminhões do exército desembarcaram mais de 300 sacos de tampas plásticas no Instituto SustenPlást esta semana, na última entrega do ano recebida pelo Tampinha Legal. Foram 1943 toneladas da APAE de Sapucaia do Sul. O Tampinha Legal tem 3136 pontos de coleta, distribuídos por oito estados e o Distrito Federal.

Mais 25 franqueados da RE/MAX

A RE/MAX Rio Grande do Sul vai abrir processo seletivo para 25 novos franqueados em 2023. Os diretores e masters franqueados Thiago Medeiros e Túlio Marques, à frente da empresa desde 2017, enxergam um "cenário de crescimento exponencial" do negócio. As entrevistas do processo seletivo a fim de selecionar os novos empreendedores serão realizadas a partir de janeiro, para que as futuras unidades possam operar ao longo do ano que se inicia.