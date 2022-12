A travessia sem crise

A Aços Favorit, de Cachoeirinha (RS), conseguiu atravessar a crise provocada pela Covid-19, mantendo em azul seus resultados, o que aconteceu ao longo dos 26 anos de operação, incluídos os recentes da pandemia. Importante para isso foi sua política de estoques elevados de aço, do qual é distribuidora, inclusive no período em que as usinas tiveram que parar de produzir a matéria-prima por causa da pandemia, segundo o presidente Rudolf Fritsch. Mesmo neste ano de 2022, quando seu faturamento foi menor do que no anterior em reais, a empresa conseguiu empatar em dólares.

Turistas em Gramado

Por mais que dezembro esteja com números abaixo do esperado, 2022 termina com um número maior de turistas em Gramado do que nos anos anteriores. Em novembro deste ano o número de visitantes da cidade já tinha ultrapassado mais de 6,8 milhões, mesmo número de todo 2021, conforme dados da ERG, Empresa Gaúcha de Rodovias.

Uma filial na Flórida

A Metalúrgica Hassmann, de Imigrantes no interior do Rio Grande do Sul, acaba de abrir uma filial de sua operação em Tampa, na Flórida (EUA), conforme anuncia em seu site. Ela adquiriu para isso um Centro de Distribuição, que conta com mão de obra própria. No pavilhão são armazenados fixadores destinados à John Deere, com projeto de fornecimento superior a mil toneladas mensais. Aliás, a expansão para o exterior surgiu de solicitação da própria John Deere, seu maior cliente, o que exigiu uma estrutura própria para fornecer, sem risco de parada de linha.

Entretenimento e mídia

Em recuperação desde o ano passado, devido ao maior controle da pandemia da Covid-19, a indústria brasileira de entretenimento e mídia deve fechar 2022 com faturamento de US$ 33 bilhões. A cifra é estimada pela edição deste ano da pesquisa global organizada e divulgada pela PwC Brasil. O avanço representa 8,6% sobre 2021, muito acima da taxa de crescimento de 1,7% prevista pelo Banco Central para o PIB de 2022.

Admissões x demissões

A experiência de vida vem demonstrado que as empresas detêm em geral razoável conhecimento sobre como admitir alguém, mas não sabem como demitir. Faltam não só critérios, mas também modos adequados de dar a notícia. Pois, a pesquisa realizada pela Great Place To Work ratificou isso: em 72,2% das empresas não há um treinamento ou capacitação para as lideranças sobre a demissão. Além disso, em apenas pouco mais da metade (54,9%) há critérios definidos para a demissão. Isso significa que em 45,1% não há elementos bem definidos nesse sentido.

Os ataques cibernéticos

Corretores da Akad Seguros já podem começar a oferecer, a partir deste mês de dezembro, o novo seguro da companhia para proteção contra ataques cibernéticos. Desenvolvido em parceria com a PSafe, líder em segurança digital na América Latina, a novidade vinha sendo testada por um grupo de especialistas desde agosto.

Pop Center abre no último dia do ano

O maior shopping popular de atacado e varejo do Estado, o Pop Center de Porto Alegre irá funcionar até às 19h deste sábado, último dia do ano. Segundo a CEO Elaine Deboni, "algumas pessoas não conseguiram comprar os presentes para o Natal ou preferem fazer as compras depois, quando tudo está mais calmo. Por isso optamos em abrir no último dia do ano, pois queremos contemplar esse público", salientou. "Este foi um ano muito especial, pois conquistamos nossa adesão ao Pacto Global da ONU, sendo reconhecidos mundialmente por nosso trabalho social, ambiental e de inclusão. Estamos ansiosos para fazer mais em 2023!", finalizou.