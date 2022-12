Resíduos e efeito estufa

O mundo vai gerar 3,4 bilhões de toneladas de resíduos por ano até 2050, aumento de 70%, segundo estudo da organização sem fins lucrativos International Solid Waste Association (ISWA). O destino e reaproveitamento desses resíduos, dentro da proposta de economia circular, são grandes desafios globais e dos municípios. O professor Edson Grandisoli, coordenador pedagógico do Movimento Circular, destaca essa importante questão para os municípios, afinal, a maior produção de resíduos está ligado ao aumento de gases que provocam o efeito estufa, causando mudanças climáticas graves.

Jovem empreendedor

Empreendedor premiado pela Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (Ajepoa) na categoria gastronomia em 2022 foi o proprietário da rede de pizzarias The Petit, Peterson Secco. O faturamento dos cinco restaurantes e nove unidades de delivery aumentou mais de 150% sobre 2001. Foram 16 mil pizzas vendidas por mês e 10 mil clientes experimentando os mais diversos sabores.

A nova área no Senac

O Senac-RS irá estrear em março de 2023 a área de cursos de Jardinagem e Paisagismo, disponíveis nas modalidades presencial e divididos em dois eixos diferentes: Trilha Hobby e Trilha Profissional. A Hobby será destinada a pessoas que gostam de plantas e flores de uma perspectiva mais "amadora"; e a Profissional para quem quer se profissionalizar como florista e/ou atuar em área de decoração de eventos, decoração de interiores, jardinagem e em floriculturas.

Sorteio de geladeiras

A CEEE Grupo Equatorial termina o ano de 2022 sorteando geladeiras novas em Viamão. A ação do projeto E Comunidade dará um presente para a população da cidade, com o sorteio de 50 geladeiras e a troca de lâmpadas antigas por outras, mais eficientes e que economizam energia. O mutirão pelo Futuro do projeto estará na Praça Júlio de Castilhos, no centro de Viamão, até esta quinta-feira, e na Praça Liberdade, no bairro Santa Isabel, na quarta e quinta. O sorteio será na sexta-feira ao meio-dia.

O EAD já é 41% da graduação

Impressionante o crescimento do Ensino a Distância (EAD) na educação superior do Brasil nos últimos 10 anos. Em 2011, ele representava 14,7% das matrículas, em 2018, ultrapassou 2 milhões de alunos e, em 2021, alcançou 3,7 milhões, o que representa mais de 41% dos alunos de graduação em todo o País, segundo o Censo de Educação Superior 2021 divulgado pelo Ministério da Educação, através do Inep. "São cursos que nasceram no formato a distância e não sobre aulas que se tornaram online de forma temporária, o que comprova uma tendência de crescimento do EAD acelerada e irreversível", destaca Gustavo Rahmilevitz, especialista em EAD.