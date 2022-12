Líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina, a Tembici contabilizou números expressivos em 2022, que mostram o crescimento e adesão ao sistema de bicicletas compartilhadas. Neste ano, as viagens com as bikes economizaram potencialmente 10 mil toneladas de CO2, o equivalente ao oxigênio limpo produzido por mais de 70 mil árvores, enquanto os deslocamentos representam um total de 4.750 voltas na Terra. A empresa reuniu todos esses dados na Retrospectiva de bike 2022, com dados gerais sobre todos os sistemas de bike-share que opera.

A Unicred mobilizou seus colaboradores para arrecadar brinquedos destinados a crianças atendidas pela Central Única das Favelas (Cufa), para duas comunidades em situação de vulnerabilidade de Porto Alegre. A meta era arrecadar 350 brinquedos em uma semana e houve mais de 840 doações. Além disso, foram recebidos também mais de 500 sucos, 600 pirulitos e muitas roupas para comunidades da Lomba do Pinheiro e Partenon.

Referência em serviços e tecnologia para o mercado de seguros e transportes, a Delta Global de Porto Alegre está com novo blog no ar, trazendo informações relacionadas aos produtos da marca e setores onde atua. Disponibiliza e-books gratuitos com temas ligados aos mercados de tecnologia, seguros e agronegócio. A seção Radar de Vagas publica vagas de trabalho disponíveis. O endereço é blog.deltaglobal.com.br.

Resultado de um trabalho conjunto entre a prefeitura de Gramado, a Apae local, governo estadual e ministério da saúde, o município da Serra gaúcha foi contemplado com recurso federal para a criação de um Centro Especializado em Reabilitação (CER) tipo II. Ele será instalado junto à Apae Gramado e voltado ao atendimento especializado de pessoas com deficiência física ou intelectual.

O governo gaúcho reconheceu a gastronomia italiana dos imigrantes como Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul. A propósito, o empresário Paulo Geremia, fundador e CEO do grupo Di Paolo, de Bento Gonçalves (RS), não esconde o orgulho de ter ajudado a difundir e consolidar a cozinha da Itália no Estado. "Somos referência culinária típica da imigração italiana na Serra Gaúcha. Há mais de 28 anos ela conquista brasileiros e turistas", afirma ele. Hoje, a Di Paolo tem 13 unidades em quatro estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

O BNDES aprovou financiamento à Eve Soluções de Mobilidade Aérea Urbana Ltda (Eve), companhia independente fundada pela Embraer, para a primeira fase do desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). Conhecido também como carro voador, ele será projetado para voos urbanos e proporcionará baixos níveis de ruído e maior sustentabilidade sobre os veículos tradicionais. Com zero emissões locais, o veículo deverá estar disponível no mercado a partir de 2026.

O diretor de marketing da TGD, de Porto Alegre, Pedro Goldstein, acaba de ser agraciado com o Prêmio Jovem Empresário da Ajepoa. À frente da incorporadora, ele conduziu o lançamento de dois empreendimentos em 2022, criou uma plataforma mobile que possibilitou um tour 3D por dentro dos lançamentos e o compartilhamento de materiais via App, além de um marketplace focado na venda de imóveis. Apaixonado pelo mundo das tecnologias, Goldstein estruturou sua equipe comercial voltada ao digital e organizou o whatsapp como principal ferramenta de vendas.