O primeiro marina bairro do litoral gaúcho, o Nautilus, mais do que um bairro planejado será uma referência em desenvolvimento econômico, social e cultural. O empreendimento conta com a comercialização de 399 terrenos residenciais e 58 terrenos comerciais, em fase de negociação com as marcas âncoras, em 400 mil m2 de área. Investimento da Huff Incorporadora, o loteamento se localiza na Rodovia ERS 389, rotatória de acesso à Atlântida Sul, e já iniciou sua operação. Distante pouco mais de uma hora de Porto Alegre, o empreendimento pretende movimentar R$ 1 bilhão em investimentos.

Presentes para pais e filhos

A tradição de trocar presentes na noite de Natal deve ficar mais restrita ao círculo íntimo dos brasileiros neste ano. Pesquisa da plataforma TIM Ads mostra que, mesmo a maioria (66%) dos brasileiros afirmando que vão presentear até cinco pessoas neste Natal, os presentes serão principalmente para os filhos (31%) e para os pais (29%). A maioria, 54% dos cerca de 97 mil respondentes, afirma que pretende gastar até R$300.

Onde tem pet, tem amor

A Frily, marca de alimentação animal da Fröhlich, de Ivoti (RS), lançou sua nova campanha institucional, com o mote "Onde tem pet, tem amor". Através de um vídeo manifesto produzido com a participação de colaboradores da empresa e seus próprios pets, a Frily fortalece o posicionamento de que os bichinhos fazem parte das famílias. A campanha foi desenvolvida pela agência Gampi, e as peças podem ser vistas nos perfis oficias da Frily no Instagram e no Youtube.

É o residencial mais alto

O One Tower, residencial mais alto da América Latina situado em Balneário Camboriú (SC), foi oficialmente entregue. É um investimento inicial de R$ 650 milhões, atualmente com todas as unidades vendidas. Ele foi assinado pela FG Empreendimentos e possui 290 metros de altura, quase rompendo a barreira dos supertalls. O edifício conta com dois apartamentos por andar, apresentando quatro andares de áreas de lazer com mais de 20 ambientes. Tem 84 pavimentos, o equivalente a quase três campos de futebol enfileirados, um sobre o outro.

A aposta é substituir importações

A Mercur, indústria gaúcha das áreas de saúde e educação, com sede em Santa Cruz do Sul, tem apostado em um modelo de negócio que beneficia a cadeia produtiva, o meio ambiente e a sociedade. Um dos seus movimentos é a substituição de importações e a valorização da produção local para gerar ocupação e renda. Exemplo disso, são os novos recursos da Linha Apoio - as novas bengalas e a Muleta Fixa Canadense - todos produzidos localmente. É também um espaço de criar e fazer com as pessoas, pois leva em consideração a relação entre a cultura, o meio ambiente e a sociedade em que está inserida.