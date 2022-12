Seguro Banrisul 100% digital

O aplicativo Banrisul oferece uma novidade aos clientes na contratação do seguro de automóveis de forma 100% digital, tanto em contratações novas como renovações. Agora, é possível personalizar as coberturas, alterando os valores sugeridos na oferta inicial e, ainda, incluir ou excluir coberturas conforme o cliente desejar, tudo feito online, inclusive a vistoria, quando necessária. No último caso, quando detectado, o bônus é calculado automaticamente, com uma cotação da melhor oferta, feita com apenas três dados: o CPF do condutor principal, o CEP de pernoite e a placa do veículo.

Em dez vezes sem juros

O valor do seguro pode ser parcelado em até 10 vezes, sem juros, via débito em conta. O seguro oferece proteção contra roubo, furto, acidente e incêndio, guincho, reparos abaixo da franquia, proteção contra buracos e despesas extras, entre outras. A assistência 24h conta com chaveiro, troca de pneu, pane seca e outras opções de serviços. A cotação e efetivação do seguro são realizadas diretamente no aplicativo Banrisul na opção Seguros. A solução é oferecida em conjunto com a HDI Seguros, parceira do Banrisul, desde 2011.

Piccadilly bate sua meta

O ano de 2022 nem terminou e a Calçados Piccadilly, de Igrejinha (RS), já comemora um grande marco: a abertura da sua 28ª franquia, inaugurada há poucos dias em São Luís (MA). A loja instalada no Golden Shopping, além de ser a primeira na capital maranhense, bateu a meta da companhia de dobrar o número de franquias no Brasil neste ano, passando de 14 para 28.

Vice-presidente do Inter

O vice-presidente de marketing do Inter de Porto Alegre, Jorge Avancini, e presidente do Sindicato dos Administradores do RS, acaba de assumir a vice-presidência da Central dos Sindicatos do Brasil (CSB-RS) com atuação em todo o País. É uma associação sindical de direito privado na defesa de interesses sindicais, sociais e políticos das entidades sindicais a ela filiadas, dos trabalhadores profissionais liberais, autônomos e diferenciados, e dos trabalhadores em geral.

IPTU 2023 de Gramado

Os tributos pagos à prefeitura de Gramado terão aumento de 5,9% em 2023, referentes ao IPCA acumulado de 2002. Mas pode haver alterações no IPTU acima do IPCA, porque a Secretaria da Fazenda realiza a atualização cadastral dos imóveis, encontrando divergências entre a construção cadastrada e a existente. As guias serão enviadas pelos Correios em janeiro. A cota única do IPTU vence em 24 de fevereiro com desconto e pode ser paga pelo Pix.

Nota 9,05 para Trensurb

A 6ª Certificação do Indicador de Governança IG-Sest, instrumento de avaliação contínua das estatais federais pelo Ministério da Economia, certificou 28 de 55 nos níveis 1 e 2, incluindo a Trensurb, que verifica o cumprimento de diversos dispositivos legais, infralegais e de boas práticas de governança. A empresa do metrô conquistou certificação de nível 2 e nota 9,05 - do máximo de 10.

Crescimento das opções veganas

A oferta de produtos à base de plantas e locais que oferecem opções veganas em seus cardápios continua crescendo em atenção a consumidores que decidiram eliminar a carne de sua dieta. A América Latina conta com mais de 9 mil locais de opções veganas e o Brasil lidera o ranking de ofertas do continente, com 32,4% do total, conforme estudo da HappyCow e Veganianuary. Seguem o México, com 25,9%; Argentina 10,6%; Colômbia 10,1% e Chile com 8,4%. São Paulo está em 1º lugar no ranking de cidades, mas Rio de Janeiro e Porto Alegre também estão entre os top 10.