Retomada da rede hoteleira

O ano de 2022 foi considerado como estável para o setor hoteleiro, permitindo o início da retomada do mercado. Com o avanço da vacinação, as pessoas passaram a se sentir mais seguras para viajar e se hospedar em hotéis, pousadas ou hostels. Leandro Azevedo, gestor comercial da Bitz Softwares, empresa desenvolvedora de sistemas para gestão do setor de hospitalidade, explica que 2023 será favorável para a retomada das taxas de ocupação de hotéis, e que a tecnologia na gestão de estabelecimentos também deve se destacar.

Ação solidária São Pietro

O Grupo São Pietro Saúde organizou uma ação solidária neste Natal, adotando 27 cartinhas escritas para o Papai Noel, pelas crianças e adolescentes da SOS Casa de Acolhida, de Canoas. A entrega dos presentes será neste sábado, pelo próprio Papai Noel. A organização acolhe crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e que necessitam de proteção especial, morando no local até decisão judicial.

Antecipação de aluguel

Proprietários de imóveis locados pela Luagge Imóveis passam a contar com a antecipação do recebimento do aluguel. Podem ser antecipados o valor de até 12 meses e o pagamento realizado em até 24 horas. Estão aptos a aproveitar a facilidade pessoas físicas, com inquilinos adimplentes e pelo menos um aluguel pago.

O Natal do Pop Center

O Pop Center Porto Alegre vai promover neste Natal um momento especial para os lojistas e clientes, com a apresentação do Quarteto de Cordas Zuca na manhã desta quarta-feira e tarde de quinta, tocando músicas natalinas pelos corredores do centro de compras para animar as compras. Segundo a CEO Elaine Deboni, proporcionar este momento para os lojistas e clientes é o encerrar 2022 com chave de ouro.

Epcor Solar na Ice Druck

A Epcor Solar e a sorveteria Ice Duck 1934 fecharam parceria para tornar a operação da empresa sustentável, instalando placas solares fotovoltaicas no contêiner da Ice Duck na Barra de Imbé, na praia de Atlântida e no Asun da avenida Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre. A geração de energia solar é mais uma ação de ESG para continuar o sucesso da Ice Duck. A Epcor é pioneira na área de projetos de energia elétrica no Estado e está incentivando o uso das energias renováveis.

Cooperativas de crédito

As cooperativas de crédito crescem mais do que o sistema financeiro no todo, segundo o Banco Central. Enquanto o crédito cooperativo avançou 29% no acumulado de 12 meses ao fim do primeiro semestre de 2022, no sistema financeiro foi de apenas 17%. Uma das estratégias das cooperativas para isso foi investir em soluções de relacionamento digital com os consumidores. A Unicred já tem 85% de suas conversas com cooperados realizadas via chatbots da startup Ubts, desenvolvida com inteligência artificial própria.