O Divisa Experience Resort abre as portas em São Francisco de Paula, na Serra gaúcha, dia 26 deste mês, como o primeiro resort de experiências do Brasil. Nele será possível desfrutar atrações em meio à natureza, sem abrir mão do luxo da alta hotelaria. Cercado por paisagens exuberantes da Rota das Barragens, o resort recebeu investimento de R$ 60 milhões, apostando na tendência do turismo glamping, ou acampamento de luxo. O serviço é all inclusive, com todas as refeições incluídas, mas também haverá opção a la carte, com cardápio assinado pelo chef internacional Richard Schneider.

Um vinho no Outback

A rede de restaurantes Outback introduz em seu menu um item especial para os amantes de vinho. É um tinto Cabernet Sauvignon, desenvolvido em rótulo exclusivo com aroma de frutas negras e leve toque de pimenta e madeira. Feito na região conhecida como "South Eastern Australia", oferece uma combinação para harmonizar com os pratos do restaurante. A novidade já está disponível em todas as unidades no Brasil.

Sedex Hoje na Capital

A partir desta a semana, o Sedex Hoje — que oferece entrega no mesmo dia da postagem — passa a fazer parte do portfólio de soluções oferecidas pelos Correios em Porto Alegre. O serviço estará disponível para clientes com e sem contrato com a estatal. Com o Sedex Hoje, é possível postar mercadorias e documentos nas agências selecionadas até às 15h para serem entregues até às 23h do mesmo dia. Ao todo, 40 unidades dos Correios vão estar aptas a captar o serviço em Porto Alegre.

Família Previdência

Fundação Família Previdência (FFP) celebra neste mês 43 anos consolidada como a maior entidade de previdência complementar do RS. A entidade tem mais de 18 mil participantes, patrimônio de R$ 6,5 bilhões, e paga mensalmente R$ 58 milhões em benefícios. Atualmente, mais de 20 organizações e 102 municípios fazem parte da FFP.

Gestão de novo plano

Em dezembro, a entidade assumiu mais uma gestão, agora, do IEAB Prev, plano previdenciário da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil que congrega clérigos e seminaristas de nove dioceses e um distrito missionário em todo o território nacional. O IEAB Prev conta, hoje, com patrimônio de R$ 5,4 milhões e 91 participantes.

Expectativas positivas

O ano de 2022 termina melhor do que começou para a maioria da população e o próximo começará com sentimento renovado de otimismo e esperança, apontam as pesquisas Observatório Febraban e Radar Febraban. Quase oito em cada dez entrevistados têm sentimentos positivos quanto a 2023, sendo esperança, alegria e confiança os principais. A diferença entre os sentimentos positivos (76% dos entrevistados) em relação às expectativas negativas (23%) é significativa. As duas pesquisas foram realizadas entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro, com 3 mil pessoas nas 5 regiões do País.

Todeschini quer ampliar mercado

Um dos maiores fabricantes de móveis planejados da América Latina e uma das principais referências no segmento moveleiro de alto padrão, a Todeschini, de Bento Gonçalves (RS), atualmente com mais de 100 franquias, está ampliando a expansão de sua marca no território nacional e oferece novas oportunidades de investimento para quem deseja empreender em Curitiba. Sua taxa média de lucratividade é 12% e o payback é de 24 meses. Com um parque fabril de 54 mil m2 em ampliação para 125 mil m2, a indústria expede por dia 600 toneladas de produtos prontos, atendendo com o menor prazo de entrega do mercado os pedidos de clientes de todo Brasil e exterior.